Apoyo a TILA con Bienestar y Vivienda: REC

Durante la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y la Seguridad, el gobernador Rutilio Escandón informó que, a través de un esfuerzo conjunto entre las autoridades federales, estatales y municipales, se ha avanzado en el diálogo con el fin de evitar los conflictos y la violencia, y mantener la paz y la tranquilidad en el municipio de Tila.

Dio a conocer que han arribado las caravanas de salud que apoyarán a las personas que lo requieran y anunció que con el respaldo del Gobierno Federal se ha instruido iniciar un censo para que se lleve a cabo el restablecimiento de pagos de los Programas de Bienestar, como la Pensión de Bienestar de las Personas Adultas Mayores y Jóvenes Construyendo el Futuro, entre otros, así como el impulso de un programa de vivienda.

Detalló que en los albergues instalados en las localidades de Petalcingo y Yajalón, se atiende a un total de dos mil 300 personas con la distribución de raciones de alimentos, pero únicamente pernoctan máximo 100 personas, de las cuales 70 lo hacen en el albergue de Yajalón y 30 en el de Petalcingo.



Escandón Cadenas sostuvo que el Ejército Mexicano, la Marina, la Guardia Nacional y Protección Civil, así como las corporaciones policiales y de procuración de justicia de los tres órdenes de gobierno hacen causa común en el resguardo de la integridad de las y los habitantes de Tila, donde al momento prevalece la tranquilidad, sin embargo, no se baja la guardia para evitar cualquier acto que afecte a las personas.En este marco, el mandatario convocó a la población de Tila a estar unida, a ser solidaria y, sobre todo, a convivir con respeto, en paz, con fraternidad y amor al prójimo, pues esto además de ser lo que caracteriza a las chiapanecas y los chiapanecos, trae mayor bienestar y progreso.“El llamado respetuoso al pueblo de Tila es a que vivamos en paz y estemos todos juntos y unidos. No hay conflicto, por mucho tiempo que tenga y por grave que haya sido, como el tema agrario, que no se pueda resolver de manera pacífica; por eso todas las instituciones de Chiapas y de México estamos unidas, con el ánimo de ayudar para que esta problemática social que viene desde 1960 se resuelva de forma definitiva”, apuntó.En otro momento, el gobernador precisó que, tras el fenómeno de El Niño, que ocasionó ondas de calor intensas, ha iniciado la transición hacia el fenómeno de La Niña, que traerá precipitaciones pluviales muy fuertes e incluso están pronosticados 37 ciclones y huracanes, por lo que pidió a la población atender los llamados preventivos de protección civil.Exhortó a las alcaldesas y los alcaldes a hacer causa común y continuar con las labores de saneamiento del sistema de alcantarillado y canales de riego, con el objetivo de evitar estancamientos e inundaciones. “Todas las autoridades ya están trabajando y sumando esfuerzos para realizar las labores de limpieza; sin embargo, es importante no hacer caso omiso a las recomendaciones de las autoridades y evitar riesgos”.Finalmente, Escandón Cadenas reiteró el llamado a reforzar las medidas preventivas en los hogares, así como alejarse de las zonas de riesgo, como las márgenes de los ríos, arroyos y montañas, ante el peligro de inundaciones y deslaves, y en caso de alguna emergencia, identificar los refugios temporales más cercanos para recibir auxilio de las instituciones.