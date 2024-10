Lluvias de Fuertes a Intensas se Esperan en Tapachula y la Región

*Debido al Huracán “Beryl”.

Tapachula, Chiapas 2 de Julio del 2024.- La tormenta Beryl está siendo monitoreada por las autoridades de Protección Civil, y se espera según pronósticos, impacte en Quintana Roo en los próximos días, ya que su avance es por el mar Caribe, por lo que para la región Soconusco de Chiapas, se esperan lluvias de fuertes a intensas dio a conocer en entrevista el Secretario de Protección Civil Municipal, Herbert Schroeder Bejarano.

Debido a ello, el funcionario municipal recomendó a la población a estar atenta a los avisos de las autoridades. Ya que obviamente podría haber encharcamientos o posibles inundaciones en zonas bajas, y posiblemente algunos desbordamientos de ríos y arroyos.

Precisó que el objetivo no es alarmar a la población, sino que se mantenga atenta, porque son cosas que pueden suceder si este fenómeno meteorológico llega a tomar una mayor magnitud, como deslaves en las partes altas, deslizamientos de laderas, es por eso que la recomendación en este momento, por la trayectoria de esta tormenta es “extremar precauciones”.

“Si vives en zona de alto riesgo, de mucho peligro en zona alta o en zona media, si tienes que ejecutar una evacuación porque sabes que tu vivienda está inestable, pues acude a la casa de algún familiar o a la casa ejidal, a alguna escuela de manera inmediata para poner a salvo tu vida, ante estas lluvias fuertes que se pueden presentar, no transitar ante lluvias, torrenciales o vientos que se presenten, porque pueden causar muchos daños, no atravesar ríos, arroyos”, reiteró.

Herbert Schroeder Bejarano precisó que todos sabemos que la fuerza de la naturaleza no se puede medir. Es por eso que en este momento están realizando todas estas recomendaciones, en donde también es importante tener lista la maleta, con documentos importantes, tener listas lámparas, radio portátil con pilas, porque en ocasiones se va la energía eléctrica.

El Secretario de Protección Civil Municipal también adelanto que para lograr la participación de dependencias de los tres niveles de gobierno, a la brevedad posible estarán sesionando de manera extraordinaria en el Consejo Municipal de Protección Civil, con el objetivo de redoblar esfuerzos, y realizar acciones preventivas, ante la presencia de esta tormenta. Que si bien es cierto no impactará directamente en nuestro territorio, si generará muchas lluvias de fuertes a intensas en la región. EL ORBE/JC.