Colonos Denuncian Excesivos Cobros de COAPATAP

Los inconformes se Manifestaron en las Oficinas de la Dependencia.

*A PESAR DE QUE EXISTEN FUGAS DE AGUA EN VARIAS COLONIAS, ADEMÁS DE DRENAJES COLAPSADOS.

Tapachula, Chiapas; 23 de Julio de 2024.- Representantes de decenas de colonias de la organización “Movimiento por Tapachula”, se manifestaron en las instalaciones del Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula (Coapatap), por los “excesivos cobros” en los recibos que emite el organismo a los usuarios, y por el pésimo servicio que brinda del suministro del vital líquido en la Ciudad.

Exigieron el cumplimiento a las peticiones que han hecho sobre fugas de agua potable, desazolve de drenaje y mantenimiento en general. Situación que también no ha sido atendida por la todavía Presidenta Municipal Sustituta, Pánfila Gladiola Soto, a dos meses de que concluya su administración.

El integrante del movimiento Ángel López Gómez, al ser entrevistado por rotativo EL ORBE, aseguró que dentro de unos dos meses los actuales directivos del Coapatap ya se van, pero por lo menos que dejen firmados los documentos para que más adelante se realicen los trabajos de mantenimiento.



En la mayoría de las colonias de Tapachula hay problemas graves de fugas de agua potable, falta del vital líquido y azolvamiento de drenajes, lo cual fue reportado en su oportunidad, pero por la irresponsabilidad del personal y directivos de Coataptap, no se realizó la atención a esos problemas.Por eso, insistió, si no ven una respuesta positiva esta vez, van a tomar medidas drásticas. Incluso, dijo, podrían bloquear por completo la entrada al edificio del Coapatap, con tal de obligar a los funcionarios a que atiendan todas las demandas que han presentado para el mejoramiento del servicio en todas las colonias Tapachula.Otro detalle que expuso el entrevistado es que aparte del problema de agua potable y drenajes, no están de acuerdo con las cifras que reportan los lecturistas, porque de ahí parte que el Coapatap les haga cobros excesivos y totalmente fuera de la realidad.En los últimos meses los cobros por el deficiente servicio de agua en los domicilios es exorbitante, por lo que se le debería de realizar una auditoría a este organismo, destacó.Asimismo, el dirigente pidió a los representantes de las demás colonias que aún no se integran para que se unan al “Movimiento por Tapachula”, porque solo de esa manera es como pueden lograr que las autoridades los atiendan, ya que, de manera individual, a cada quién los mandan por un tubo. EL ORBE/Nelson Bautista