AMLO da Banderazo a Dos Bocas

Ciudad de México;3 de Agosto.- A poco más de dos años de haberla inaugurado, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó ayer en la tarde la ceremonia de inicio de producción de la refinería Olmeca, en Paraíso, Tabasco.

Acompañado por Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa, el jefe del Ejecutivo Federal calificó de «histórico» el inicio de producción de combustibles de esta refinería, además de destacar el tiempo en su construcción y costo.

La refinería Olmeca iniciará su producción con 170 mil barriles diarios de petróleo crudo y para el 21 de agosto se alcanzará la capacidad máxima de 340 mil barriles diarios.

«Es un día espacial, histórico porque se concluye esta obra y empieza a producir, gasolinas, diésel, combustibles. Se construyó en un tiempo récord, no se hace en tan poco tiempo en ningún país, no hay nada que se le parezca en cuanto al tiempo de construcción, tampoco en cuanto al costo».

El 1 de julio de 2022, cuando se conmemoraron cuatro años de su victoria electoral, el presidente López Obrador cortó el listón inaugural de la refinería Dos Bocas «Olmeca» y fecha en que iniciaron las pruebas de su producción.

En el acto estuvieron presentes los secretarios de Marina, el almirante José Rafael Ojeda Durán; Luisa María Alcalde, de Gobernación; Miguel Ángel Maciel, de Energía; Manuel Bartlett, titular de la CFE, así como el gobernador de Tabasco, Carlos Manuel Merino.

También estuvieron los Gobernadores electos de Tabasco, Javier May; y Roció Nahle, de Veracruz, exsecretaria de Energía, y quien empezó la construcción de esta refinería.

Además, en el acto estuvieron presentes cientos de trabajadores que laboraron en la construcción de la refinería, así como de empleados de Pemex.

Inicia con 170 Mil Barriles Diarios: Pemex.

Octavio Romero Oropeza, director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), indicó que la refinería comenzará con una capacidad de 170 mil barriles diarios de petróleo crudo, lo cual equivale al 50% de su capacitad, pero al 21 de agosto se alcanzará la capacidad máxima de 340 mil barriles diarios.

El titular de Pemex señaló que con esto se cumplió «cabalmente» con la instrucción que dio el Mandatario federal antes de iniciar su gobierno.

«El día de hoy estamos alcanzando una capacitad de proceso de 170 mil barriles de petróleo crudo que equivalen al 50% de la capacidad de la refinería Olmeca, iniciado también la producción de gasolinas, ultra bajo azufre. Durante los siguientes días de agosto se alcanza la capacidad máxima de 340 mil barriles diarios que significará 175 mil barriles de gasolinas y 130 mil barriles de diesel ultra bajo azufre.

«Con esto estaremos cumpliendo cabalmente con la instrucción que nos dio el Presidente de la República desde antes de iniciar su administración», dijo. Sun