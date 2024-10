Descubren Supuestas Irregularidades en Concesionamiento del Transporte Público

Los inconformes afirman que entre los beneficiados hay jóvenes de 23 a 25 años, mientras que choferes que llevan años esperando concesiones no fueron tomados en cuenta.

*TRABAJADORES DEL VOLANTE DENUNCIAN QUE FUERON BENEFICIADAS PERSONAS AJENAS AL SECTOR, POR LO QUE EXIGEN QUE SE AMPLÍE EL OTORGAMIENTO DE CONCESIONES.

Tapachula, Chiapas; 3 de Octubre del 2024.- Las inconformidades de parte de los verdaderos trabajadores del volante continúan, debido a los presuntos actos de corrupción existentes en el concesionamiento del transporte público, en donde se benefició a personas que nada tienen que ver con este sector en la entidad.

Lo anterior fue dado a conocer por Joaquín Morales Díaz, representante de la CROC a nivel regional, quien explicó que hasta el momento la titular de la Secretaría del Transporte no ha llamado a los grupos de transportistas inconformes, y se ha cerrado al diálogo.

Incluso tienen conocimiento de que dicha funcionaria supuestamente ya hizo algunas concesiones, sin embargo, el Subsecretario del Transporte, de nombre Jesús, aseguró que él no ha firmado nada y no ha participado en esta situación, hasta que se aclaren todas las denuncias existentes.



“No es posible que expedientes del 2000, 2006, 2007 hasta expedientes 99, no hayan salido, aquí hay dos personas, dos varones, yo sé que el concesionamiento de la Rosita está bien, pero aquí hay dos personas que son varones, tienen 23 años y salieron concesionados, mi pregunta es ¿de cuántos años empezaron a trabajar?, ¿desde los 10 años empezaron a trabajar en los taxis?, nada más con esos dos nombres de que salieron ellos, con eso ya es corrupción grande, galopante, cuando nosotros tenemos 2006, 2003, 2004 y transportistas legítimos no salieron, no los tomaron en cuenta”, denunció.Joaquín Morales Díaz consideró prudente que las autoridades echen para atrás el concesionamiento de personas que nada tienen que ver con este sector. Además de denunciar que mañosamente el Diario Oficial no tiene número de expediente, pero si los inconformes interponen un amparo, y si le piden a un Juez Federal, se verán obligados a proporcionarlo.Apuntó que la titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte violó el artículo 55 y 56 de la Ley del Transporte en la entidad, por lo que hay elementos suficientes para echar para atrás el Diario Oficial del concesionamiento de transporte público del presente año.Cuestionado sobre la posibilidad de ampliar el concesionamiento, el dirigente transportista manifestó que quienes tienen expedientes 2024, dicen que no debe salir más, porque está saturado, sin embargo, los verdaderos transportistas están exigiendo que se amplíe y que se les brinde concesiones.Son alrededor de 500 choferes, verdaderos transportistas con décadas de trabajo, quienes están siendo excluidos del beneficio del concesionamiento del transporte, al que tienen derecho, expresó. EL ORBE/ JC