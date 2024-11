Arrollador Triunfo de Donald Trump en EEUU; Kamala Harris Acepta Resultados

Ciudad de México, noviembre 6.- Aunque las encuestas mostraban un resultado muy ajustado entre los candidatos presidenciales republicano, Donald Trump, y demócrata, Kamala Harris, el expresidente se impuso con facilidad, y los republicanos se llevaron el Senado, mientras llevan ventaja en la Cámara de Representantes.

Aquí, 5 claves para entender lo que pasó:

Los latinos apostaron por Trump. A lo largo de las últimas elecciones, los demócratas han ido perdiendo apoyo entre los latinos, en beneficio de los republicanos. De acuerdo con una encuesta a pie de urna de NBC News, 45% de los latinos votaron por Trump y 53% por Harris. Se trata de un incremento de apoyo de 13 puntos al republicano respecto de las elecciones de 2020, cuando Trump consiguió 32% de apoyo latino, contra 65% de Joe Biden.

Los demócratas fallaron en su estrategia. Y ese fallo, a decir de Jonathan Chait, en la revista nymag.com, no se limita a la campaña. «Trump ganó porque el electorado rechazó la administración Biden-Harris. Es importante discernir claramente las fuentes de ese rechazo. La labor de corrección es ardua pero no complicada. Las semillas del fracaso de Harris se plantaron hace ocho años, cuando el Partido Demócrata respondió a la victoria de Trump en 2016 no acercándose al centro, como suelen hacer los partidos derrotados, sino alejándose de él» e inclinándose a una izquierda que tiene rechazo mayoritario en Estados Unidos.

La prueba del fracaso de los demócratas no puede ser más clara: Trump no sólo se lleva la presidencia sino, todo indica, el carro completo: el Senado y la Cámara de Representantes.

El aborto no fue el tema que decidió la elección, como pensaban los demócratas. Las encuestas de salida dejaron claro que si bien hay preocupación por medidas para restringir el derecho de las mujeres a decidir, el tema primordial fue la economía y, en ese rubro, existe enojo por la gestión del gobierno de Joe Biden y Kamala Harris.

El aborto se hizo presente en las iniciativas estatales para defender el derecho e incluso consagrarlo en la Constitución, que en su mayoría, fueron aprobadas, excepto en el estado conservador de Florida. Pero a nivel nacional, resultó no ser el tema.

La gente está preocupada por la migración. Los estadounidenses expresaron en las urnas su rechazo a la gestión migratoria de la administración Biden. Pese a los discursos demócratas de Estados Unidos como nación de migrantes, los ciudadanos reclaman seguridad fronteriza y la estrategia de Trump de sembrar el miedo con mentiras acerca de que todos los migrantes son criminales, violadores y asesinos de mascotas, funcionó bien. Los demócratas se limitaron a desdeñar y burlarse de las mentiras, sin entender la preocupación de fondo de los ciudadanos.

Las acusaciones contra Trump, quien enfrenta una serie de procesos penales, no parecieron tener efecto alguno en los votantes, a pesar de que el expresidente es un criminal convicto que espera sentencia por uno de los casos el próximo 26 de noviembre. Para los estadounidenses, o bien es poco relevante, o consideran a Trump víctima de una persecución política, sin importar las pruebas en su contra.

Kamala Harris Acepta Triunfo de Donald Trump

En un emotivo discurso frente a una multitud que la ovacionaba, Kamala Harris, la excandidata demócrata en las elecciones presidenciales de 2024, aceptó los resultados de los comicios, aunque destacó que su lucha por los ideales que representan lo mejor de Estados Unidos continúa.

«Estoy orgullosa de la carrera que corrimos» en los 107 días de campaña, dijo, y agradeció a quienes la apoyaron.

«La luz de la promesa de Estados Unidos siempre prevalecerá mientras no nos demos por vencidos y sigamos peleando», aseguró la vicepresidenta saliente, quien enfatizó que la democracia estadounidense se basa en la aceptación de los resultados y en la transición pacífica del poder.

Harris, quien había liderado la campaña junto a su compañero de fórmula JoeBiden, agradeció a su esposo Doug, a la familia Biden, a su equipo de campaña, a los voluntarios y a todos los oficiales electorales por su apoyo.

Declaró que si bien entiende las emociones de sus partidarios, el país debe aceptar los resultados de las elecciones. «Ahora sé que la gente está sintiendo y experimentando una variedad de emociones en este momento. Lo entiendo», dijo Harris, riendo, antes de agregar: «Pero debemos aceptar los resultados de esta elección».

También agradeció la participación de los ciudadanos en un proceso electoral que, aunque no tuvo el resultado que esperaban, mostró la importancia de la unidad en torno a un futuro mejor para el país.

Además, dirigió un mensaje a los jóvenes, a quienes alentó a no rendirse. «Es el momento de movilizarnos por el futuro que sabemos que podemos construir juntos. No dejen que nadie les diga que algo es imposible», expresó.

En su intervención, la vicepresidenta también destacó temas clave por los que continuará luchando: la protección de las escuelas frente a la violencia armada, la justicia social, y los derechos civiles.

Subrayó que, aunque la elección haya sido decidida, su compromiso con esos ideales no ha terminado, y afirmó que seguirán luchando en los tribunales y en espacios públicos para que las voces de la gente se escuchen.

«Lo importante es no dejar de intentar que el mundo sea mejor. Tú tienes poder», dijo, haciendo un llamado a la acción para quienes buscan un cambio real en la sociedad.

Harris también compartió que llamó al presidente electo Donald Trump para reconocer su derrota y le recalcó que «entablaremos una transferencia pacífica del poder».

En un cierre inspirador, citó una conocida frase de la escritora y activista Dorothy Day: «La verdad de toda sociedad es que sólo cuando es suficientemente oscuro se ven las estrellas», enfatizando la esperanza de que el trabajo arduo y la valentía pueden iluminar el camino hacia un futuro mejor.

Así, aunque Kamala Harris cedió en la contienda electoral, su mensaje de lucha y esperanza quedó claro, reafirmando su compromiso con una nación más justa y equitativa para todos. Sun