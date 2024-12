Juan Pablo Está con Nosotros, él no ha Muerto, él Vive en Nuestros Corazones: Eduardo Ramírez

* En el Gobierno de la Nueva ERA.

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar asistió como invitado a los homenajes realizados en memoria del diputado Juan Pablo Montes de Oca Avendaño, en Venustiano Carranza, donde aseguró que no le va a fallar a Chiapas ni a este municipio, para enaltecer el legado de quien fue su amigo y hermano, que sin su apoyo y consejos incondicionales, el proyecto de gobierno que hoy encabeza no hubiera sido posible.

«En este proyecto de la Nueva ERA, Juan Pablo está con nosotros, en cada momento; Juan Pablo va a estar siempre en las grandes decisiones y transformaciones de Chiapas y de cada región, porque él no ha muerto, él vive en nuestros corazones», expresó tras destacar que fue un hombre clave en su vida personal y política, con quien compartió los mismos valores y profundo amor al estado.

Asimismo, expresó que la familia de Juan Pablo Montes de Oca también es su familia por lo que dijo: “Siempre llevaré presente la memoria de mi gran hermano, de mi compañero de mi vida, cuando me toque volver a encontrarlo, le diré misión cumplida. No le voy a fallar a Chiapas, por la memoria de Juan Pablo, de su esposa, de sus hijos, de su hermana y sus sobrinos”.



1 de 3

Por su parte, Francisco Montes de Oca Avendaño, hermano de Juan Pablo, reconoció al gobernador Eduardo Ramírez y a quienes hicieron posible estos homenajes, de manera especial la presentación del libro Juan Pablo Montes de Oca Avendaño: una vida al servicio de Chiapas. “Gracias por escribir los recuerdos y contar la historia de mi hermano, de quien siempre estaremos orgullosos y llevaremos en nuestros corazones”, señaló.A su vez, el alcalde Augusto Borraz Ayar detalló que la inmortalización del nombre de “Juan Pablo Montes de Oca Avendaño” en la Presidencia Municipal, honra a un hombre con un espíritu ávido de cultura y amor a su pueblo, que lo llevó a impulsar las expresiones artísticas y modernizar la infraestructura de su tierra.En este homenaje, que se realizó en el marco del cumpleaños del diputado y con la presencia de familiares y amigos, también se llevó a cabo la develación del busto en su honor. Boletín Oficial