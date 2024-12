FGE y SSP Localizan 17 Cuerpos en Fosas Clandestinas en Chiapas

El Fiscal detalló que en los operativos participan 500 elementos de la FRIP, 200 de la FGE, 100 de la Guardia Nacional, 100 del Ejército Mexicano, así como tres helicópteros y un avión no tripulado.

*AUTORIDADES ESTATALES REALIZARON CATEOS EN TRES INMUEBLES EN LOS MUNICIPIOS DE LA CONCORDIA Y PALENQUE; DESTACARON QUE YA FUERON LIBERADAS LAS CARRETERAS EN LAS ZONAS SIERRA, FRONTERA Y FRAILESCA DE CHIAPAS.

En conferencia de prensa, el Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca y el Secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, informaron sobre las acciones que se han realizado en los últimos días para garantizar la seguridad y el estado de derecho en Chiapas.

El Fiscal General dio a conocer que en seguimiento a diferentes carpetas de investigación sobre personas desaparecidas, en las últimas 72 horas se realizaron diligencias de cateo en distintos inmuebles. De esta forma, en un inmueble ubicado en el ejido Zaragoza, municipio de La Concordia, se encontraron tres fosas clandestinas con tres cuerpos de personas del sexo masculino.

Señaló que en otro inmueble ubicado en el ejido Costa Azul, del mismo municipio, se encontraron ocho fosas con 12 cuerpos del sexo masculino, dos estaban completos, los otros 10, mutilados; asimismo, se localizaron dos fosas clandestinas en la localidad Nueva Esperanza en el municipio de Palenque con restos de dos cuerpos del sexo masculino.

Cabe mencionar que los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense para determinar el tiempo que llevan fallecidos, el perfil genético y los estudios comparativos con los casos que reclaman familiares.

Expuso que, al momento, suman un total de 17 cuerpos hallados en fosas clandestinas; sin embargo, continúan los operativos e investigaciones, a través de un trabajo profesional en coordinación con la Comisión Nacional de Búsqueda, sobrevuelos aéreos, búsqueda terrestre, binomios caninos y herramientas tecnológicas.



1 de 10

Durante esta conferencia, Jorge Llaven informó que todas las vías de comunicación en las zonas Sierra, Frontera y Frailesca han sido liberadas, y luego de que, durante meses, habían tenido retenes y bloqueos, hoy las carreteras se encuentran libres de bloqueos y se garantiza el libre tránsito en Chiapas.En el caso de la Sierra, dijo que se trabaja en coordinación con la Secretaría de Gobierno para llevar ayuda humanitaria a las familias que lo requieran, y también con el Gabinete de Educación, para que estudiantes y docentes vuelvan a las aulas.“Queremos agradecer enormemente la voluntad del pueblo de Chiapas, es un pueblo bueno que está confiando en este gobierno de la Nueva Era, en la voluntad política que tiene el gobernador Eduardo Ramírez, quien ha tomado como bandera principal de su gobierno restablecer el orden, el estado de derecho y que no haya ninguna zona del estado de Chiapas en donde no impere la ley”, enfatizó.Respecto al feminicidio de una mujer y una niña, ocurrido en San Cristóbal de Las Casas, el Fiscal General explicó que hay un avance importante en las investigaciones, se determinó que es un agresor único, que las privó de la vida con un arma calibre 9 mm. Se tiene la identificación del responsable y se logró asegurar la motocicleta y parte de la indumentaria que utilizó en el momento que perpetró el hecho.“No vamos a dejar ningún feminicidio impune, iremos por todos los feminicidas en Chiapas”, expresó.En tanto, el Secretario de Seguridad del Pueblo recalcó el trabajo coordinado con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México, que dirige Omar García Harfuch, en los operativos realizados en la zona Frailesca.Refirió que se hizo una operación con mucha proximidad social, tocando puerta por puerta, trabajando en todas las zonas de todos los diferentes municipios de la región. “Estaremos llegando a todas las regiones y a todos los municipios del estado de Chiapas no habrá una sola región donde la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal no llegue”.Aparicio Avendaño detalló que se llevaron 500 elementos de la FRIP, 200 de la FGE, 100 de la Guardia Nacional, 100 del Ejército Mexicano, así como tres helicópteros y un avión no tripulado.Finalmente, reiteró que hoy se cumple el compromiso del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, de aplicar la ley y demostrar que existe un estado de derecho. Boletín Oficial