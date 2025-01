Estamos Contentos con la Estrategia de Seguridad Implementada por el Gobierno del Estado

*Lo Hemos Solicitado Desde Hace Años, Aseguran Empresarios .

Tapachula, Chiapas 3 de Enero del 2025.- “Estamos muy contentos, estamos satisfechos por la presencia policial y porque se ve que hay estrategia, al haber presencia hay estrategia”, comentó en entrevista Pascual Necochea Valdés presidente de COPARMEX costa de Chiapas.

El también empresario de esta región reconoció que la nueva estrategia de seguridad implementada por el gobierno de Chiapas, es algo que estaban esperando y solicitando desde hace muchos años.

Recordó que vivimos en una zona con gran presencia de personas migrantes, muchos de manera regular, pero muchos más de manera irregular, y eso sumada a la presencia de grupos delictivos, y era un tema que estaba abandonado.



“Fueron meses de verdadero terror, que empezamos a ver de muchas personas que perdían la vida, enfrentamientos y otros delitos de alto impacto, y pues ahorita, es de reconocer el esfuerzo que se está llevando a cabo por parte del gobierno federal, gobierno estatal, mayor presencia policial, eso es innegable, muchísimos operativos”, expuso.El dirigente de los empresarios manifestó que ha asistido a mesas de trabajo a donde ha convocado la fiscalía, en donde también ha estado presente el personal de marina, ejercito, entre otras corporaciones, en donde ahora si se ve que existe coordinación, que hay estrategia.Destacó que eso no se debe de perder, debe de continuar, para que continue esa tendencia positiva en materia de seguridad pública.Necochea Valdés reconoció que hay delitos que continúan, como las extorsiones telefónicas, por eso a través de COPARMEX se ha informado a todos los socios a que no atiendan ese tipo de llamadas, ya que en ocasiones se trata de personas que están en algún reclusorio.Agregó que por el momento él no puede dar una estadística sobre la percepción de la seguridad. Sin embargo, consideró que las mejoras en la atención al tema están a la vista de todos, porque con mayor presencia policiaca, ya la población se siente más segura, más tranquila. EL ORBE/ JC.