Trump Regresa Para un Segundo Mandato en EU

* Tomará Posesión Mañana Lunes.

Ciudad de México; 18 de Enero de 2025.- Después de haber resultado ganador de las elecciones presidenciales de Estados Unidos el pasado 5 de noviembre, Donald Trump se prepara para llegar a la Casa Blanca para un segundo mandato a partir del próximo lunes 20 de enero.

El próximo 20 de enero en punto de las 12 del día (hora local), se realizará en Washington, la investidura presidencial del republicano al interior del Capitolio, debido a las bajas temperaturas.

Tras la celebración de la toma de posesión comenzarán los procesos de transición entre el gobierno del actual presidente Joe Biden y el presidente electo Donald Trump, incluyendo la mudanza a la Casa Blanca.

Las primeras horas de Trump como nuevo mandatario de EU, por segunda vez, las pasará en el Congreso, junto a la primera dama Melania, mientras que al mismo tiempo en la Casa Blanca se hará la mudanza de las familias saliente y entrante en un tiempo récord.

Proceso de mudanza en la Casa Blanca.

Junto con el cambio de gobierno que ocurre cada 4 u 8 años en Estados Unidos, también ocurre una mudanza dentro de la Casa Blanca, donde habitan el Presidente y su familia durante su mandato en el país.

Esta tarea es realizada por al menos 90 miembros del personal que trabaja en la residencia. Es un proceso complicado, que se encuentra perfectamente planeado con un horario ajustado, para darle la bienvenida al nuevo jefe de Estado.

El día de la mudanza, implica una limpieza a fondo de todas las habitaciones y varias fases de empaquetamiento para dejar todo en orden, antes de que comiencen a llegar las cajas con las cosas de la familia entrante.

De acuerdo con información del New York Times, se trata de un proceso complicado y muy coreografiado que a menudo requiere poner en cajas lo que quedó sin empaquetar. Algunos Presidentes salientes están más preparados para dejar la mansión ejecutiva que otros.

Los camiones de mudanza no pueden empezar a descargar sus pertenencias dentro de la Casa Blanca, hasta que el nuevo Presidente presente juramento.

La jornada inicia aproximadamente a las 10:30 am, después de que el Presidente y la Primera Dama salen camino a la celebración de investidura del nuevo mandatario en el Capitolio.

Este proceso de mudanza suele ser una tradición que incluye momentos emotivos entre el Presidente saliente y el personal que lo acompañó durante su mandato al frente de Estados Unidos. Sun