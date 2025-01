Migrantes Abarrotan de Nuevo Oficinas de COMAR en Tapachula

Hombres, mujeres, niños y personas de la tercera edad, enfrentan un futuro incierto en esta región, después de que el Gobierno de Estados Unidos canceló la aplicación CBP One.

*CIENTOS DE EXTRANJEROS DE DIVERSAS NACIONALIDADES SOLICITAN VISAS HUMANITARIAS AL GOBIERNO DE MÉXICO, ANTE CANCELACIÓN DE LA CBP ONE.

Tapachula, Chiapas; 28 de Enero del 2025.- Migrantes de diversas nacionalidades que se encuentran varados en la Ciudad de Tapachula, abarrotaron por completo las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), ubicadas en el Parque Ecológico, al sur de esta Ciudad.

Los extranjeros hicieron largas colas para poder obtener un turno de atención en la dependencia, en donde ahora solicitan “visas humanitarias”.

Mujeres, niños y personas de la tercera edad, enfrentan un futuro incierto en esta región, después de que el Gobierno de Estados Unidos canceló la aplicación CBP One.



1 de 3

Según testimonios obtenidos por Periódico EL ORBE, esta población se siente vulnerable, abandonada y desesperada, al no poder avanzar en su objetivo de alcanzar la frontera norte de México con Estados Unidos.Bayron Mejía, cubano de nacimiento, indicó que para conseguir el sueño americano únicamente les queda instalarse en el norte de México con una visa humanitaria.El personal de COMAR, se vio rebasado para poder atender la multitud de personas que acudió a este lugar, exigiendo atención.Los migrantes varados en la frontera sur señalan que no se quieren quedar en Tapachula, porque aquí no hay trabajo, además de que todos los servicios para los extranjeros son más caros, como el hospedaje, alimentación y transporte. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros