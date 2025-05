Entrega ERA Infraestructura y Apoyos de Conecta Chiapas en la UPTap; En Huixtla, Otorga Escrituras Públicas a Familias de la Costa-Soconusco

El Mandatario Estatal subrayó que su gobierno continuará construyendo espacios dignos que amplíen las oportunidades de acceso a la educación superior.

Durante su visita al municipio de Tapachula, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar reafirmó el compromiso del gobierno de la Nueva ERA con el fortalecimiento educativo y el desarrollo integral de la juventud chiapaneca. Destacó que su administración promueve políticas e invierte en infraestructura para erradicar el analfabetismo y brindar a estudiantes las condiciones necesarias para su formación académica.

Como parte de su gira de trabajo por la Perla del Soconusco, el mandatario inauguró obras en la Universidad Politécnica de Tapachula (UPTap), en beneficio de la comunidad universitaria. Subrayó que su gobierno continuará construyendo espacios dignos que amplíen las oportunidades de acceso a la educación superior.



En ese marco, Ramírez Aguilar encabezó la entrega de apoyos del Programa Conecta Chiapas, que garantiza el acceso gratuito a internet y telefonía móvil. Señaló que esta iniciativa contribuye a cerrar la brecha digital, fomenta el aprendizaje y representa un ahorro económico para muchas familias.«Estoy empeñado en que la juventud universitaria tenga las mismas herramientas y oportunidades. Las y los jóvenes son el presente y el corazón de México, de Chiapas y de Tapachula. Ustedes tienen la tarea fundamental de estudiar y en un futuro ser la población laboral que aportará a la economía y el progreso del Estado», expresó al reconocer el esfuerzo de madres y padres de familia por acompañar a sus hijas e hijos en su crecimiento profesional.Eduardo Ramírez también atestiguó las actividades del círculo de estudio del programa Chiapas Puede, donde reiteró su compromiso con la alfabetización como pilar de la igualdad social. Invitó a la comunidad educativa a sumarse a esta iniciativa, convencido de que una sociedad más justa se construye con acceso al conocimiento.El secretario del Humanismo, Francisco Chacón Sánchez, recordó que Tapachula fue el punto de partida de Conecta Chiapas, el cual hasta ahora ha beneficiado a más de 4 mil estudiantes del municipio. Señaló que el programa ya opera en 14 municipios del estado y que cada beneficiario cuenta con 10 GB mensuales de navegación, llamadas y redes sociales, de manera gratuita.Por su parte, el secretario de Educación, Roger Mandujano Ayala, destacó la importancia del programa Chiapas Puede, como una estrategia rectora de este gobierno para erradicar el analfabetismo en la entidad, por lo que convocó a las y los jóvenes universitarios a ser parte de esta labor humanista y enseñar a leer y escribir a la población adulta que no ha tenido acceso a la educación formal. Indicó que este programa pretende becar a 200 mil personas.Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo, director general del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas (Inifech), detalló que en la UPTap se destinó una inversión superior a los 12 millones 837 mil Pesos para construir un edificio de dos niveles, con ocho aulas didácticas; realizar obras exteriores que incluyen la instalación de red eléctrica y red de voz y datos, además de dotar de mobiliario escolar.El rector de la UPTap, Javier Yau Dorry, reconoció que estas acciones son fundamentales para combatir el rezago educativo y promover la inclusión. Agradeció el respaldo del gobierno estatal para impulsar una formación profesional con enfoque humanista y acceso equitativo a la tecnología.Yamil Melgar Bravo, presidente municipal de Tapachula, destacó la relevancia del programa Chiapas Puede en un municipio con altos índices de analfabetismo entre personas adultas mayores. Subrayó el esfuerzo conjunto de autoridades, docentes y jóvenes voluntarios para enseñar a leer y escribir, como un acto de justicia y humanismo.En representación del alumnado, Jennifer Amandi Martínez Cruz, estudiante de Ingeniería en Nanotecnología, agradeció al Gobernador por su apoyo decidido a la educación superior: “Gracias a su gestión, hoy podemos decir que estudiar una ingeniería ya no es un sueño inalcanzable, por ello, su legado perdurará en cada uno de los profesionales que egresen de estas aulas”.Acompañaron al gobernador en este evento la secretaria de la Frontera Sur, María Amalia Toriello Elorza; el secretario de Economía y del Trabajo, Luis Pedrero González; y el delegado de la Secretaría de Educación Pública en Chiapas, Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, entre otros. Boletín OficialEn Huixtla, Entrega Escrituras Públicasa Familias de la Región Costa-SoconuscoEn Huixtla, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó la entrega de escrituras públicas a familias chiapanecas de la Costa-Soconusco, donde aseguró que su administración trabaja en coordinación con el Gobierno Federal para detonar el desarrollo de esta región, muestra de ello son proyectos estratégicos como la Línea K del Tren Interoceánico y el parque lineal que se construye en este municipio.Ramírez Aguilar anunció también la próxima firma de un convenio con la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), con el cual se promoverán acciones de vivienda que beneficiarán a las familias de Huixtla.“Habrá mucha actividad económica y mucho empleo. Vamos a cambiarle el rostro no solamente a Huixtla sino a todos los municipios por donde va a pasar esta línea ferroviaria. Debemos estar listos para el trabajo y todas las oportunidades que se van a desarrollar en la región Costa-Soconusco”, expresó.El mandatario recordó que desde el inicio de su gestión, y con el respaldo de las Fuerzas Armadas, se emprendieron acciones firmes para recuperar la seguridad en Chiapas. Señaló que, anteriormente, habitantes de Huixtla no podían visitar a sus familiares en la Sierra debido a los retenes ilegales instalados por grupos delictivos. Hoy, dijo, gracias al cumplimiento de la ley, la población puede transitar con libertad.Agregó que su gobierno combatirá frontalmente delitos como el feminicidio y el abuso infantil, reiterando que habrá cero impunidad y sanciones más severas. Informó que Huixtla está entre los nueve municipios con mayor incidencia en violencia de género, por lo que se entregarán relojes con botón de pánico para proteger a mujeres en situación de riesgo, permitiendo alertar de inmediato a las autoridades.En su participación, Fernando Farro José, director general de la Promotora de Vivienda Chiapas (Provich), resaltó que estas acciones reflejan el compromiso del gobernador Eduardo Ramírez con la seguridad patrimonial de las familias, facilitando el acceso a programas de regularización y entrega de escrituras públicas.En representación de las y los beneficiarios, Enrique Rincón Amores agradeció al gobernador por su sensibilidad al otorgarles las escrituras que los acreditan como legítimos propietarios de su patrimonio, ubicado en zonas con servicios básicos y cercanía a escuelas, vialidades, espacios deportivos y a la cabecera municipal.Al evento asistieron también los secretarios del Humanismo, Francisco Chacón Sánchez; y de Educación, Roger Adrián Mandujano Ayala; el director general del Instituto de la Infraestructura Física Educativa, Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo; la directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, Adriana Mercedes Ramos Díaz; y el alcalde de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, entre otros. 