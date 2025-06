Honran Chiapas y Lotería Nacional a Reina Roja de Palenque con Sorteo Superior: ERA

——

Secihti y Chiapas Firman Convenio Para Fortalecer a la Universidad Nacional Rosario Castellanos

El Propósito es Impartir e Impulsar la Educación Superior Gratuita en Chiapas

La secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), Rosaura Ruiz Gutiérrez; el gobernador constitucional del estado de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar; y la rectora de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC), Alma Herrera Márquez, firmaron un convenio de coordinación que impulsa la educación superior gratuita en el estado, a través de la puesta en marcha del plantel de la UNRC en Comitán de Domínguez, Chiapas.

La secretaria Ruiz Gutiérrez celebró la colaboración con el Gobierno de Chiapas y agradeció el apoyo brindado a la UNRC: “Hablamos de un proyecto que surgió en la Ciudad de México y que ahora también está en Chiapas; sin el apoyo del gobierno estatal habría sido imposible hacerlo. Todo el reconocimiento”.



La titular de Secihti informó que, en seguimiento a lo indicado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al campus de Comitán de Domínguez, Chiapas de la UNRC se incorporarán las carreras de Enfermería y Medicina, las cuales contarán con edificio e infraestructuras propias.Finalmente, la titular reiteró la importancia de sumar al Gobierno de Chiapas en los proyectos estratégicos en ciencia y tecnología articulados por Secihti: “Hay varios centros de investigación de la Secihti en Chiapas y queremos que esto crezca, aprovechando el apoyo del gobierno, y que se beneficie a varios sectores. Nos llena de orgullo, porque Chiapas tiene un pueblo lindo y una gente maravillosa”.En uso de la voz, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar destacó la importancia de construir alianzas institucionales que amplíen las oportunidades de formación profesional para las y los jóvenes, especialmente con la apertura del plantel en el municipio de Comitán de Domínguez. “La UNRC llegó para quedarse”, expresó.El mandatario señaló que, como parte del compromiso para dignificar este espacio educativo, se ejecutan obras de pavimentación en los accesos y se contempla la construcción de andadores peatonales que garanticen la seguridad del alumnado. Asimismo, anunció el proyecto para establecer próximamente un plantel de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) contiguo a la UNRC, convirtiendo esta zona en una ciudad universitaria.La rectora de la UNRC, Alma Herrera Márquez, precisó que el campus en Comitán alberga a más de mil 300 estudiantes de 64 municipios. “Nos sentimos contentas y contentos de que Chiapas siempre será nuestro semillero”, señaló al referir que se trata de la primera Unidad Académica de la UNRC fuera de la Ciudad de México y que incorporará la oferta educativa de Medicina y Enfermería.Honran Gobierno de Chiapas y Lotería Nacional aReina Roja de Palenque con Sorteo SuperiorEl Gobierno de Chiapas y Lotería Nacional develaron el billete del Sorteo Superior No. 2848 para honrar a la Mujer Indígena Maya, conocida como la Señora de la Sucesión o Reina Roja, que tendrá lugar el próximo 20 de junio en la estación del Tren Maya de Palenque, que forma parte de la estrategia de sorteos foráneos para acercar la tradición de la suerte al interior de los Estados, así como impulsar el turismo local y reconocer el patrimonio nacional.El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, y la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, suman esfuerzos para difundir a la Reina Roja, una de las insignias que el Gobierno de México, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha colocado como imagen del 2025: Año de la Mujer Indígena y, bajo el lema de “menos escritorio, más territorio” celebrarán directamente en Palenque un evento que conjuga patrimonio, comunidad, orgullo identitario y solidaridad.Mujeres: patrimonio y orgullo de México.Desde las instalaciones de Lotería Nacional, el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, destacó que la figura de la Reina Roja adquiere mayor relevancia con la llegada de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha manifestado un firme compromiso con el reconocimiento del pasado histórico de México y, en particular, con las mujeres que han contribuido a forjar la identidad nacional.Ramírez Aguilar afirmó que Chiapas se encuentra en sintonía con esta visión de enaltecer a las mujeres, y subrayó la importancia de proyectar la imagen de la Reina Roja no solo como acompañante del gran gobernante Rey Pakal, sino como figura clave en el proceso de conciliación y paz de su época. Reivindicarla, señaló, es también una forma de asumir el compromiso con el presente y con los desafíos que impone la actualidad.Como chiapaneco, refrendó su compromiso para proyectar a la Reina Roja como parte del mundo maya, como estandarte de las luchas en todos los sentidos, luchas actuales que implican el reto de lograr un estado de igualdad y no violencia, por ello, la suma de voluntades permite que hoy la Señora de la Sucesión sea parte del billete de lotería que, además, tiene inscrito un QR que enlaza a la Cartilla de los Derechos de las Mujeres.Además, resaltó que esta figura ancestral también acompaña los grandes proyectos estratégicos que se desarrollan en el estado, como La ruta de las Culturas Mayas, recientemente iniciada. Esta iniciativa, explicó, será administrada por las propias comunidades, en concordancia con la visión de gobernantes como el Rey Pakal, a quien la Reina Roja respaldó durante su mandato.Por su parte, la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón manifestó que la presencia de Fanny López en las investigaciones arqueológicas del Templo XIII de la antigua ciudad de Palenque fue acertada en sus observaciones preliminares, al anticipar que dentro del sarcófago lleno de cinabrio estaban los restos de una mujer y, al confirmarse, la Reina Roja dejó de ser un enigma para convertirse en símbolo del poder femenino que comprueba que las soberanas no son ajenas al mundo maya.Recordó que el 2025, fue decretado como el Año de la Mujer Indígena por el Gobierno de México de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para destacar a cuatro mujeres que representan a las culturas originarias: la mexica, la tolteca, la mixteca y la maya, que es justamente la Reina Roja, y con la primera presidenta se honra la historia de las mujeres.Al tomar la palabra el director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), el Antropólogo Diego Prieto Hernández, afirmó que es preciso vincular el Año de la Mujer Indígena para saldar dos deudas históricas, culturales, políticas y sociales, tanto con los pueblos indígenas y como con las mujeres, que hoy se resaltan y se dignifican en el gobierno de la primera presidenta Claudia Sheinbaum.La Rectora de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, la Arqueóloga Juana de Dios López Jiménez, “Fanny López”, relató que hace 31 años el descubrimiento de la Reina Roja demostró que “las mujeres mayas desempeñaron un papel significativo en el gobierno y la sociedad, no solo como consortes de reyes, sino como gobernantes y líderes en sí mismas, papel que a lo largo del tiempo las mujeres hemos ido ampliando y consolidando”.Los datos del billete de la Reina RojaLa directora Olivia Salomón señaló que en esta etapa la Lotería Nacional se alinea a la visión de la presidenta Sheinbaum de “menos escritorio y más territorio” para acercarse al pueblo mexicano, y por ello, el Sorteo Superior No. 2848 se celebrará directamente en Palenque, Chiapas: “Porque creemos que la memoria, la cultura y la suerte también deben caminar por todos los rincones de México”, dijo.El sorteo de la Reina Roja tiene un Premio Mayor de 17 millones de Pesos en dos series, informó Olivia Salomón, así como una bolsa repartible de 51 millones de Pesos en premios y se celebrará en el lobby de la estación del Tren Maya en Palenque, el viernes 20 de junio, a partir de las 18:30 horas y el sorteo exactamente a las 20:00 horas.La emisión de dos millones 400 mil cachitos ya está disponible en los puntos de venta en toda la República Mexicana y en alegrialoteria.com. 