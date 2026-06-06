Piden Agilizar Ingreso de Turistas Guatemaltecos a México

* AUTORIDADES DE GUATEMALA PIDEN A SUS HOMÓLOGOS DE MÉXICO IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA MODERNIZAR LOS PROCESOS MIGRATORIOS EN LA FRONTERA SUR.

* Señalan que uno de los Principales Desafíos es la Emisión de la Tarjeta de Visitante Regional (TVR).

* Es Necesario que se Facilite el Acceso al Turismo de Guatemala Porque Generan una Importante Derrama Económica Para el Comercio Local.

Tecún Umán, Guatemala; 5 de Junio del 2026.- La creciente movilidad de personas entre Guatemala y México ha puesto sobre la mesa la necesidad de modernizar y agilizar los procesos migratorios en la frontera sur.

Francisco Javier La Parra, jefe de Migración de Tecún Umán, solicitó a las autoridades mexicanas implementar mecanismos que permitan una atención más rápida para los visitantes guatemaltecos, especialmente durante los fines de semana.

El funcionario señaló que uno de los principales desafíos es la emisión de la Tarjeta de Visitante Regional (TVR), documento indispensable para que miles de ciudadanos guatemaltecos puedan ingresar legalmente a territorio mexicano.



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Consideró que la falta de alternativas cuando los trámites no pueden realizarse oportunamente, provoca afectaciones a quienes viajan con fines turísticos, comerciales o familiares.La frontera entre ambos países mantiene una intensa actividad diaria, afirmó. Tan solo en los cruces de Suchiate e Hidalgo se registra el tránsito aproximado de 2 mil personas cada día, mientras que entre 300 y 400 viajeros procedentes de distintos Departamentos de Guatemala se dirigen diariamente hacia Tapachula o la Ciudad de México.Ante este escenario, afirmó que la función de las autoridades migratorias debe enfocarse en facilitar la movilidad ordenada y segura, por lo que planteó la creación de un mecanismo alterno que permita atender a los turistas que llegan durante los fines de semana y encuentran limitaciones para completar sus trámites.El jefe migratorio comparó esta situación con las facilidades que Guatemala brinda a los ciudadanos mexicanos. Explicó que quienes no cuentan con pasaporte pueden obtener una tarjeta de turismo con vigencia de 30 días para permanecer en territorio guatemalteco, evitando que queden varados en la zona fronteriza.Asimismo, resaltó la importancia económica que representa la llegada constante de visitantes guatemaltecos a municipios como Tapachula.Indicó que cada semana cientos de personas arriban en excursiones organizadas para realizar compras y consumir bienes y servicios, generando una importante derrama económica para el comercio local.En este contexto, sugirió que las autoridades aduaneras y fiscales analicen esquemas que permitan simplificar algunos requisitos para los viajeros que únicamente cruzan la frontera por un día, con el objetivo de fortalecer el intercambio comercial y turístico entre ambas naciones.Respecto a las condiciones de seguridad, La Parra aseguró que la región fronteriza mantiene un ambiente favorable para los visitantes y destacó la coordinación existente entre ambos países para garantizar una movilidad segura.Finalmente, informó que el cruce fronterizo de Tecún Umán opera actualmente de las 5:00 de la mañana a las 10:00 de la noche, mientras que la frontera de El Carmen-Talismán permanece abierta las 24 horas. EL ORBE/Nelson Bautista