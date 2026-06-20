Participa ERA en Mesa de Negociación con SEP y CNTE; Magisterio Pone a Consulta si Continúa o No con el Paro

*- En la Reunión se dio Seguimiento a la Atención de los Maestros Cesados, Jubilados y Homologados.

*- También se Plantearon Propuestas Para dar Solución a las Inconformidades de los Docentes en Chiapas.

*- El Objetivo es que no se Afecte el Aprendizaje de Niñas, Niños y Jóvenes Ante la Falta de Clases.

*EL GOBERNADOR DE CHIAPAS AFIRMÓ QUE SE BUSCA FORTALECER Y DAR ATENCIÓN A LAS INQUIETUDES DE LOS DOCENTES; SEP OFRECE BONO PARA CONTRATACIÓN DE MAESTROS.

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar participó en una reunión de trabajo encabezada por el Gobierno de la República, que preside la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en la que participaron el subsecretario de Gobernación, César Yáñez Centeno; el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo; y representantes de la Sección VII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Chiapas.



1 de 3

Durante esta mesa tripartita, realizada en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México, se reafirmó el compromiso de continuar impulsando acciones en favor de las y los integrantes del magisterio chiapaneco, así como de fortalecer la educación de las niñas, niños y adolescentes de la entidad.El mandatario destacó que se ratificaron los acuerdos para seguir avanzando en los pendientes administrativos y jurídicos de las y los maestros cesados, jubilados y homologados, y para dar seguimiento al acuerdo de bilateralidad que se trabaja de manera conjunta en las comisiones mixtas.“Esto, sin duda, traerá grandes beneficios para el magisterio, que trabaja todos los días en favor de las niñas, niños y jóvenes. Fue una reunión larga, pero de mucho beneficio, que se reflejará en la gobernabilidad y la armonía entre autoridades de Gobierno y el magisterio chiapaneco”, aseguró Ramírez Aguilar.Boletín OficialSEP ofrece bono a CNTE para contratar a maestros

Ciudad de México, 19 de Junio.- La Secretaría de Educación Pública (SEP) ofreció un bono especial a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para contratar docentes, informó Yenni Pérez Martínez, secretaria general de la Sección 22.

Al término de la marcha que salió del Ángel de la Independencia a la Secretaría de Gobernación (Segob), se le cuestionó acerca de cuál será el destino de los recursos y dijo que lo definirán las bases del magisterio.

«No hemos definido la cuestión de eso, va a ir a una consulta a las bases. Entonces, no depende de nosotros, como parte de la representación, sino precisamente que se vaya a valoración de los compañeros», contestó.

No obstante, no quiso precisar el monto que recibirá la Coordinadora, pero aseguró que no son para que se levante el paro.

«Me parece que esa puntualización lo vamos a hacer con los compañeros de base, regularmente cuando se especulan millones, como fue el año pasado, varios medios de comunicación insinúan que el movimiento se levanta precisamente por los millones que entregan, y no es así», dijo.

«Esa oferta económica no es ni para la sección, ni para una cuestión que tenga que ver con levantar el movimiento, tiene que ver con una atención precisamente a la contratación de personal docente, porque la reforma educativa no permite que haya contrataciones una vez que se jubilan los compañeros de manera inmediata, entonces tenemos un rezago de más de 10 mil faltantes de contratación de personal, por lo tanto se estará revisando cómo se va a impulsar ese recurso», explicó.

Pérez Martínez abundó en que «ese recurso tendría que ser extraordinario». Sun