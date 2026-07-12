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Abandonada y sin Alumbrado Inmediaciones de la Unidad Administrativa de Tapachula

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* Manifiestan Vecinos del Fraccionamiento Las Palmas.
* Personas Ajenas al Sector Utilicen Estos Espacios Para Arrojar Desechos, Generando Focos de Contaminación y la Proliferación de Fauna Nociva.
* Hacen un Llamado a la Autoridad Responsable del Mantenimiento ya que Representa un Peligro Para las Personas que Transitan por el Lugar.

Tapachula, Chiapas; 11 de Julio de 2026.- Vecinos del fraccionamiento Las Palmas manifestaron su preocupación por las condiciones de abandono que prevalecen en las áreas verdes y espacios públicos que rodean la Unidad Administrativa de Tapachula, donde la maleza, la falta de alumbrado y la acumulación de basura se han convertido en un problema constante.
De acuerdo con el vecino Armando Ochoa Mérida, la falta de mantenimiento ha propiciado que personas ajenas al sector utilicen estos espacios para arrojar desechos, generando focos de contaminación y la proliferación de fauna nociva.

A esta situación se suma la escasa iluminación en la zona, lo que, según los habitantes, ha favorecido la comisión de asaltos y otras conductas antisociales, afectando tanto a vecinos como a estudiantes de las universidades cercanas que diariamente transitan por el lugar.
Los colonos consideran preocupante que estas condiciones prevalezcan en un complejo donde se concentran importantes dependencias del Gobierno del Estado, entre ellas oficinas de Hacienda, Registro Civil, Catastro, la Subsecretaría de Gobierno y otras instituciones que diariamente reciben a cientos de ciudadanos.
Señalan que, aunque el mantenimiento de las áreas pudiera corresponder a distintas instancias, lamentablemente la respuesta que con frecuencia reciben es que «no les corresponde» atender el problema, lo que refleja una falta de coordinación, iniciativa y compromiso para gestionar la limpieza y el mejoramiento del entorno.
Los vecinos hicieron un llamado respetuoso a las autoridades competentes para que, de manera coordinada, implementen acciones de limpieza, desmalezamiento, rehabilitación del alumbrado público y vigilancia preventiva, con el propósito de recuperar la imagen de este importante espacio público y brindar mayor seguridad a quienes diariamente acuden a realizar diversos trámites. EL ORBE/ Mesa de Redacción

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