Autoridades y Recolectores de Basura Acuerdan Mesa de Diálogo

*- Entre las Peticiones se Encuentran la Entrega de Dos Unidades Recolectoras, una Tolva y Maquinaria Para Realizar sus Labores.

*- Alrededor de 130 Recolectores en Triciclo Operan en el Libramiento Sur y Antiguo Aeropuerto.

*- Buscan Seguir Brindando un Servicio de Calidad a la Población

*FUNCIONARIOS DE SEDURBE SE COMPROMETIERON A DAR CUMPLIMIENTO A LAS PETICIONES DE LOS TRICICLEROS, PARA LA RECOLECCIÓN DE BASURA EN LOS CENTROS DE ACOPIO DE RESIDUOS.

Tapachula, Chiapas; 16 de Julio de 2026.- Autoridades del Ayuntamiento de Tapachula atendieron este jueves a un grupo de recolectores de basura en triciclo que se manifestó en la explanada exterior del Palacio Municipal, para solicitar el cumplimiento de compromisos adquiridos desde hace aproximadamente un año.

La reunión fue encabezada por el secretario de Gobierno Municipal, Mario Orozco, quien escuchó los planteamientos de los trabajadores y propuso instalar una mesa de trabajo con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDURBE), dependencia encargada de dar seguimiento a sus solicitudes.



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Los recolectores, representados por José Antonio Crescueto, explicaron que la principal inconformidad deriva del incumplimiento parcial de una minuta de trabajo firmada con la administración anterior, en la que se contemplaba la entrega de dos unidades recolectoras, una tolva y maquinaria para fortalecer las labores que realizan diariamente en el centro de transferencia ubicado sobre el Libramiento Sur y el Antiguo Aeropuerto.De acuerdo con el representante del gremio, únicamente recibieron una unidad, mientras que el resto de los compromisos permanece pendiente, situación que ha complicado la operación de alrededor de 130 trabajadores que diariamente realizan entre dos y tres recorridos para el traslado de residuos sólidos.Tras el acercamiento con las autoridades, ambas partes acordaron trasladarse a las oficinas de SEDURBE para establecer una nueva mesa de diálogo y elaborar una minuta de trabajo que permita dar continuidad a los acuerdos y definir tiempos para atender las peticiones pendientes.Los manifestantes señalaron que mantienen la confianza en que, con la intervención de los nuevos funcionarios municipales, puedan concretarse los apoyos comprometidos y mejorar las condiciones en las que prestan este importante servicio para la ciudad. Y es que los recolectores de basura, trabajan en el centro de acopio ubicadas en el Libramiento Sur, y la intercepción de la Avenida Independencia (antiguo aeropuerto).Luego del acuerdo alcanzado, los recolectores se retiraron de manera pacífica del Palacio Municipal, privilegiando la concertación y el diálogo como la vía para encontrar soluciones a sus demandas. EL ORBE/ Mesa de Redacción