InicioSección PoliticaNacionalEduardo Ramírez Acompaña a Claudia Sheinbaum en Recorrido de Supervisión del Tren...
NacionalPortada

Eduardo Ramírez Acompaña a Claudia Sheinbaum en Recorrido de Supervisión del Tren Maya de carga

0
13

*Reconoció a la Presidenta por Impulsar Esta Obra que Contribuye a la Prosperidad Compartida y al Bienestar del Pueblo de México
*-

En Puerto Morelos, Quintana Roo, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar acompañó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en el recorrido de supervisión y reconocimiento de las 12 nuevas locomotoras del Tren Maya de carga, que partirá de Palenque, Chiapas, y recorrerá las distintas estaciones de los estados de la Península de Yucatán.

En este marco, el mandatario destacó los avances de este histórico proyecto ferroviario, que fortalecerá la conectividad del sur-sureste del país, donde Chiapas desempeña un papel estratégico para consolidar la transformación. Asimismo, agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por cumplirle a la región con el impulso de esta obra, que, dijo, contribuye a la prosperidad compartida y al bienestar del pueblo de México.
Ramírez Aguilar participó en este recorrido junto con las gobernadoras de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, y Campeche, Layda Sansores San Román; así como con los gobernadores de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, y Tabasco, Javier May Rodríguez.

Artículo anterior
Ayuntamiento de Tapachula Honra la Memoria de Benito Juárez García en su CLIV Aniversario Luctuoso
Artículo siguiente
Irán Suspende Acuerdo con EEUU y Amenaza con una Ofensiva a Gran Escala
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Tecnología Desplaza Regalos Tradicionales

Al Instante staff - 0
Tapachula, Chiapas 18 de Julio del 2026.- La temporada de clausuras del ciclo escolar y graduaciones se ha convertido en uno de los periodos...
Leer más

Reportan 15 Escuelas con Fisuras Tras Sismos en la Región Costa

Al Instante staff - 0
El delegado regional de Educación en Tapachula, Venerando Díaz Martínez, explicó que desde las primeras horas posteriores al movimiento telúrico se instruyó a directores...
Leer más

Con Nueva Cepa Buscan Combatir el Gusano Barrenador en México

Al Instante staff - 0
Tapachula Chiapas 18 de julio 2026.- En un paso estratégico para fortalecer la sanidad animal, científicos mexicanos desarrollan por primera vez una cepa nacional...
Leer más
Cargar más
spot_img

MAS Popular

Cargar más