Eduardo Ramírez Acompaña a Claudia Sheinbaum en Recorrido de Supervisión del Tren Maya de carga

*Reconoció a la Presidenta por Impulsar Esta Obra que Contribuye a la Prosperidad Compartida y al Bienestar del Pueblo de México

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En Puerto Morelos, Quintana Roo, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar acompañó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en el recorrido de supervisión y reconocimiento de las 12 nuevas locomotoras del Tren Maya de carga, que partirá de Palenque, Chiapas, y recorrerá las distintas estaciones de los estados de la Península de Yucatán.



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En este marco, el mandatario destacó los avances de este histórico proyecto ferroviario, que fortalecerá la conectividad del sur-sureste del país, donde Chiapas desempeña un papel estratégico para consolidar la transformación. Asimismo, agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por cumplirle a la región con el impulso de esta obra, que, dijo, contribuye a la prosperidad compartida y al bienestar del pueblo de México.Ramírez Aguilar participó en este recorrido junto con las gobernadoras de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, y Campeche, Layda Sansores San Román; así como con los gobernadores de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, y Tabasco, Javier May Rodríguez.