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JUNIO 10 DE 2026

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EL ORBE AL MOMENTO:

Conferencia de prensa matutina en vivo. Miércoles 10 de junio 2026 | Presidenta Claudia Sheinbaum

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Te invitamos a seguir la transmisión en vivo de la conferencia matutina: #MañaneradelPueblo, encabezada por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los...
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CONALEP Tuxtla Chico Fomenta el Talento Emprendedor

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En un ambiente lleno de entusiasmo, creatividad e innovación, estudiantes del CONALEP Plantel Tuxtla Chico participaron en la Primera Feria CONALEP “Pequeños Emprendedores”, donde...
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Arranca Encuentro Estatal Cobach 2026 en Tapachula

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• La secretaria general de gobierno, Dulce María Rodríguez Ovando, y la titular de este subsistema educativo, Viridiana Figueroa García, encabezaron la ceremonia inaugural Tapachula, Chiapas.-...
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Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

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