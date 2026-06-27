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JUNIO 27 DE 2026

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EL ORBE AL MOMENTO:

La Fiscalía General del Estado informa:

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La Fiscalía General del Estado informa que como resultado de actos de investigación e inteligencia, elementos de la AIIM lograron el aseguramiento de Carlos...
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Firman Libros

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Los alumnos del Jardín de Talentos Kikune, tuvieron una mañana muy especial al compartir junto a sus padres, la alegría de presentar su primer...
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Piden Atender Rezago Eléctrico que Afecta a Casi 180 Colonias de Tapachula

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• Miles de familias aún carecen de acceso formal al servicio eléctrico. Tapachula Chiapas 26 de junio de 2026.– Integrantes del movimiento Por Tapachula solicitaron a...
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Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

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