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JULIO 22 DE 2026

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PALMERA CAE SOBRE AUTOMÓVIL Y PARTE DE UN NEGOCIO EN LA CENTRAL ORIENTE
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JULIO 19 DE 2026

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EL ORBE AL MOMENTO:

PALMERA CAE SOBRE AUTOMÓVIL Y PARTE DE UN NEGOCIO EN LA CENTRAL ORIENTE

Al Instante staff - 0
Tapachula, Chiapas; 21 de julio de 2026.- Una palmera cayó la tarde de este martes, alrededor de las 18:40 horas, sobre un automóvil y...
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Eduardo Ramírez fortalece la profesionalización de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal

Al Instante staff - 0
En el marco de la ceremonia de graduación del Curso de Operaciones Especiales de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), el gobernador Eduardo...
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Eduardo Ramírez fortalece la profesionalización de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal

Al Instante staff - 0
• Asistió a la ceremonia de graduación del Curso de Operaciones Especiales Durante la ceremonia de graduación del Curso de Operaciones Especiales de la Fuerza de...
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