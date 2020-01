Una Joven Lesionada al Chocar Tapachulteco y Taxi

* En la 3a. Avenida Sur y 2a. Calle Oriente.

Tapachula, Chiapas; 2 de enero.- Un fuerte accidente automovilístico se registró en la 3a. Avenida Sur y 2a. calle Oriente.

Sucedió cuando el conductor de un Tapachulteco que transitaba sobre la 2a. calle Oriente no respetó la vía de preferencia y al llegar al cruce con la 3a. Avenida Sur se impactó en su costado derecho.

Dejando como resultado a una joven lesionada que viajaba en el taxi y que

fue atendida por los paramédicos de Protección Civil Municipal.

Momentos después se presentó el ajustador de la compañía de Seguros del Taxi para otorgarle un pase médico a la lesionada y fuera valorada a una clínica particular.

El Perito de Tránsito del Estado informó que el autobús es marca Volkswagen de color blanco con franjas azul celeste, del Servicio Público Local de la ruta Laureles, marcado con el número económico R-4 número 014, sin placas de circulación, conducido por Francisco «N».

El Tapachulteco no cuenta con seguro de viajero, seguro de responsabilidad civil y daños a terceros, por tal motivo tendrán que pagar en su totalidad al vehículo porque resultó, al parecer, con pérdida total.

El vehículo es un Nissan Versa de color blanco con franjas amarillas habilitado como taxi local, marcado con el número económico 1388 del Sitio Cristóbal Colón, conducido por José Luis «N», que transitaba de Norte a Sur sobre la 3a. Avenida Sur con vía de preferencia.

Cabe agregar que este accidente por la magnitud de los daños fue puesto a disposición del Fiscal de Juicios Orales, quedando los dos a vehículos en el corralón de grúas en turno. EL ORBE / Roberto Corado Mosqueda