Distraído Causó Carambola

*Tapachula Sobre el Par Vial

*No Hubo Heridos

Tapachula, Chiapas; 6 de junio.- El perito de Tránsito del Estado, fue informado que a la altura de la 9ª sur entre libramiento sur y callejón El Tubo, frente a la base de los colectivos de la ruta Emiliano Zapata del fraccionamiento La Arbolada, se había registrado un accidente automovilístico.

Al arribar al lugar tuvieron a la vista tres vehículos involucrados, dos del servicio particular y uno del Servicio Público, que se encontraba estacionado.

Se logró saber que este percance se registró debido a la falta de precaución y al no guardar su distancia. Primero había colisionado a un vehículo particular, que salió proyectado, contra uno del Servicio Público que estaba estacionado.

El perito de Tránsito dio a conocer que la camioneta responsable es Ford Ranger de color gris, con placas de Chiapas, conducido por Paul Abraham “N” de 21 años de edad.

El vehículo afectado que golpeó primero es Chevrolet Beat de color blanco, conducido por José Manuel “N” de 34 años de edad, que después de ser golpeado se estrelló contra el vehículo estacionado, un Nissan Urvan del Servicio Público y ruta local Emiliano Zapata, de número Económico 17-04, conducido por Emigdio “N” de 47 años de edad.

Únicamente hubo daños materiales de los vehículos involucrados y el responsable se comprometió a cubrirlos. EL ORBE / Roberto Corado Mosqueda