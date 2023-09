Patrulla de la PFP fue Golpeada por Vehículo Particular

*En la Central Oriente y 5ª Sur

Tapachula, Chiapas; 07 de Septiembre de 2023.- Una patrulla de la extinta PFP fue golpeada por un auto particular en conocido crucero de la Ciudad de Tapachula, y en la que la autoridad correspondiente explicó que uno de los dos conductores no respetó el rojo del semáforo.

Personal de la Delegación de Tránsito del Estado fue informado que a la altura de la Avenida Central Oriente y 5ª Avenida Norte, se había registrado un accidente automovilístico, se vieron involucrados una patrulla de la Policía Federal de Proximidad, y un vehículo particular de color azul, por lo que al lugar se presentaron los elementos policiacos, después de realizar las diligencias correspondientes dieron a conocer que en este accidente uno de los dos conductores involucrados no respeto el semáforo en color rojo, y originó el choque.

Al lugar se presentó el Perito de Tránsito del Estado, el cual dio a conocer que en este accidente al existir un semáforo que está funcionando en perfectas condiciones, no se puede deslindar responsabilidades con exactitud, pues ambos argumentaban que tenían la luz del semáforo en verde, lo cual no puede ser, en consecuencia uno miente. Así que para cerciorarse al 100 por ciento, tendrán que apoyarse en las cámaras de seguridad que hay en el lugar.

Los vehículos involucrados son un vehículo particular de color azul con número de placas de circulación del Estado de Chiapas, conducido por una joven que circulaba de Sur a Norte sobre la 5ª. Avenida Sur, Mientras que la patrulla circulaba de Poniente a Oriente sobre la Avenida Central Oriente.

No hubo personas lesionadas, pero las dos unidades involucradas serán turnadas ante el Ministerio Público del Fuero Común para deslindar responsabilidades. EL ORBE / Roberto Corado Mosqueda