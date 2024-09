No Respetó la Preferencia y Provocó Percance

*Tapachula, en la Carretera Costera

*Los Hechos se Dieron Debajo del Puente Elevado

Tapachula, Chiapas; 7 de diciembre.- Personal de Tránsito del Estado, fueron informados que a la altura de la avenida central poniente y carretera costera, debajo del puente elevado se había registrado un accidente automovilístico.

La conductora de una camioneta particular, no respetó la preferencia al circular de oriente a poniente sobre la avenida central poniente y le pegó a un vehículo particular, que transitaba sobre la calle lateral del puente elevado.

Al lugar se presentó el perito de Tránsito del Estado y después de realizar las diligencias correspondientes, dio a conocer que la camioneta responsable es Nissan Pick up con placas del estado propiedad del Banco de Alimentos del Soconusco, que manejaba Blanca Lilia “N”.

El auto afectado es Nissan Versa con placas de circulación del estado de Chiapas, conducido por Irving “N”. Los conductores involucrados llegaron a un arreglo. EL ORBE / Roberto Corado Mosqueda