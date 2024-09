Dos Personas Lesionadas en Choque al no Respetar la Preferencia

*En la 5ª Privada Sur y 8ª Oriente del Periférico.

Tapachula, Chiapas; 12 de Marzo del 2024.- Dos personas lesionadas dejó el encontronazo que se dieron los conductores de una pick up color gris y un Volkswagen sedán en la esquina de la 5ª. Avenida Sur y 8ª Calle Oriente, Periférico, al conducir uno de ellos distraído de su camino.

En el peritaje, el elemento de Tránsito del Estado dio a conocer que el chofer de un vocho circulaba sobre la 5ª Privada Sur, pero al llegar al cruce con la 8ª Calle Oriente Periférico,

no sabía que dicha Avenida pierde preferencia y siguió su camino, por esta acción fue golpeado fuertemente por una pick up con placas de la CDMX, y se proyectó hacia su lado derecho para terminar estrellándose contra un poste de madera, dejando como resultado dos personas lesionadas.

Los lesionados fueron auxiliados por los rescatistas del Grupo SAE, quienes arribaron en la ambulancia UR-02, y los trasladaron a recibir atención médica.

El Perito de Tránsito del Estado dijo que en este accidente el conductor responsable es quien conducía el vocho de color rojo, con placas de circulación del Estado de Chiapas.

Al haber dos personas lesionadas este accidente fue turnado ante el Ministerio Público del Fuero Común quien deslindará responsabilidades. EL ORBE / Roberto Corado Mosqueda