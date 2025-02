Presunta Falla Mecánica de Camión Repartidor Generó Daños

*Tapachula, en la 8ª Oriente

*Afectó una Camioneta, dos Motos Estacionadas, un Poste de Alumbrado Público y un Portón Domiciliario

Tapachula, Chiapas; 12 de febrero.- Un fuerte accidente se registró, sobre la 8ª calle oriente Periférico, entre avenida central sur y 1ª sur prolongación, de la colonia Centro. El accidente se registró cuando el conductor de un camión repartidor de refrescos, circulaba a exceso de velocidad de oriente a poniente y al cruzar la 1ª avenida sur prolongación, se percató que los frenos no le respondían y tomó la decisión de estrellarse contra una camioneta de modelo atrasado que estaba estacionada.

La camioneta salió proyectada hacia su lado izquierdo y cruzó la calle en su totalidad hasta estampar en el portón de un domicilio, mientras que el camión siguió su loca carrera golpeando un poste de alumbrado público y dos motocicletas que se encontraban estacionadas, que resultaron seriamente dañadas.

A pesar de lo aparatoso, no hubo personas lesionadas, ya que la camioneta se encontraba estacionada, al igual que las dos motos. Elementos de la delegación de Tránsito del Estado, dieron a conocer que el camión responsable es Hino y la camioneta afectada es Toyota, pick up de color azul con placas de circulación del Estado de Chiapas.

El culpable solicitó la intervención de su aseguradora, sin embargo, al no llegar a un acuerdo con los afectados, el perito de Tránsito pidió la intervención de las grúas y ponerlo a disposición del Ministerio Público de Fuero Común, mientras que las unidades afectadas, quedarían en poder de sus propietarios, para que interpongan su formal denuncia; lo mismo que el propietario del domicilio dañado. EL ORBE / Roberto Corado Mosqueda