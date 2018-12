Proyecto del Tren Maya Cuenta con el Respaldo Ciudadano: Rutilio

El proyecto de desarrollo del Tren Maya, que impulsa el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, es de gran visión, tiene el respaldo del pueblo y Chiapas está a favor porque generará mejores oportunidades para los Estados del sureste, para los municipios y para muchas familias indígenas, dijo el gobernador del Estado, Rutilio Escandón Cadenas.

Insistió que su Gobierno respalda en todo momento este proyecto que propiciará condiciones más favorables en materia económica y social, abonará al fortalecimiento del sector empresarial, así como a la estabilidad social, “reconocemos al presidente López Obrador, será el Presidente del sureste, está empeñado en impulsar la transformación de esta región de México”.

Escandón Cadenas apuntó que la planeación del proyecto por parte del Gobierno de la República es estratégica, no pone en riesgo los recursos naturales ni la fauna, además que respeta los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, “se trata de aprovechar las oportunidades y potencialidades para el desarrollo económico y social del sureste, crear empleos y mejorar las condiciones de seguridad, así como desalentar la migración”.

Asimismo, el mandatario chiapaneco manifestó que los Gobiernos Estatales han sido muy bien informados directamente por el presidente López Obrador y precisó que la propuesta tiene el más amplio consenso y cumple con las disposiciones ambientales federales y estatales, por lo que aseguró que el Gobierno de la República no le va a fallar a la sociedad.

“Uno de los compromisos presidenciales y de cada gobierno estatal es proteger los recursos naturales, por ello, los procesos constructivos serán evaluados y analizados permanentemente, no podemos fallar porque no le debemos fallar a México, la única visión es impulsar el desarrollo económico”, acotó.

Finalmente, pidió a la ciudadanía mucha confianza y paciencia, pues el Gobierno de la República sabrá cumplir con sus compromisos, está dispuesto a cambiar el rostro del sureste del país, “no solo ama y conoce muy bien el territorio, estará muy pendiente del desarrollo de la infraestructura ferroviaria y seguramente cumplirá con cada una de las etapas, el pueblo irá valorando los resultados de la magna obra”.

Cabe precisar que la propuesta es enlazar con infraestructura ferroviaria las zonas arqueológicas del sureste, entre los Estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, con estaciones en sitios estratégicos, que permitirán a las comunidades de la región exhibir al mundo sus productos; el proyecto generará un cambio sustancial en las condiciones de vida de la gente de la región.

En el caso de Chiapas, el gran proyecto ayudaría a posicionar mejor en el mundo sus zonas arqueológicas: Palenque, Toniná, Tenam Puente, Bonampak, Yaxchilán, Chincultik, Chiapa de Corzo, Izapa y Lagartero, que cuentan con una gran riqueza cultural. Boletín Oficial