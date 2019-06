Rutilio Escandón Imprimió y Entregó el Primer Certificado Electrónico del Cobach

Tuxtla Gutiérrez.- El gobernador Rutilio Escandón Cadenas imprimió el primer Certificado Electrónico del nivel Medio Superior en el Colegio de Bachilleres de Chiapas, lo que coloca a esta institución a la vanguardia en el uso de la tecnología al facilitar el acceso a este documento en línea y generar un ahorro de tiempo y económico a las familias.

Tras hacer entrega de tres documentos recién impresos en este nuevo sistema que se implementa en los 338 planteles del Cobach, bajo la certificación de la Secretaría de Educación Pública (SEP), junto a la directora general de este subsistema educativo, Nancy Leticia Hernández Reyes, el jefe del Ejecutivo Estatal manifestó que, motivado por el entusiasmo de los estudiantes se continuará el trabajo en unidad a favor de la juventud.

“Les falta poco para que dirijan al país y al Estado. Están llamados a servir. Confiamos mucho en los jóvenes porque están formándose de la mejor manera, con docentes que se preocupan porque haya mayores oportunidades para que logren sus sueños, y no les vamos a fallar. Como decía Paulo Freire: la educación son las alas que hacen posible emprender el vuelo hacia la libertad; por eso, mientras más preparados estén no habrá ningún desafío que no puedan enfrentar”, acotó.

Ante estudiantes, maestras, maestros y autoridades del Cobach 145 de Tuxtla Gutiérrez, el Gobernador hizo un reconocimiento al magisterio por el papel histórico en Chiapas en pro de la educación; asimismo, pidió un minuto de silencio en memoria de Gary Gómez Zavala, quien fuese integrante del 6º semestre de este plantel y perdiera la vida a principios de este mes.

En su participación, Hernández Reyes aseguró que esta institución se ha tomado en serio la transformación de los procesos académicos y administrativos, a través de la estrategia digital; al respecto, explicó que además de este nuevo sistema, cuentan con una Biblioteca Digital, y han trabajado en el diseño e implementación de la plantilla electrónica, lo que ha permitido una asignación transparente y ágil de la carga académica del profesorado.

Finalmente, el jefe de la Unidad de Informática del Cobach, Luis Javier Valseca Pinto, mencionó que se otorgarán más de 25 mil certificados electrónicos en este fin de curso, con lo que se logra el ahorro de recursos y tiempo para la entrega del mismo, puesto que se dispone en la página web del Cobach; además, da mayor seguridad por contar con un único folio, y se eliminan los trámites de duplicado y legalización, el pago por concepto de fotografía, así como cualquier posibilidad de falsificación.

Cabe destacar que Chiapas es la cuarta entidad del país que emite este tipo de documentación, pero es el único Estado que ha desarrollado el software dentro de las instalaciones del Colegio, con tecnología de vanguardia.

Estuvieron presentes la secretaria de Educación, Rosa Aidé Domínguez Ochoa; la presidenta de la Comisión de Educación y Cultura del Congreso del Estado, Iris Adriana Aguilar Pavón; el director del plantel 145, Aberlay López Rodríguez; así como estudiantes egresados con el mejor promedio de este plantel, Arturo Ovidio López Orozco y Sofía Monserrath Córdova Rodríguez. Comunicado de Prensa