Comuneros de Villa Comaltitlán se Oponen a Fumigación Contra el Dengue

* Por Versiones Falsas de que los Contagiarán de Covid.

Villa de Comaltitlán, Chiapas; 3 de Julio del 2020.- Los rumores no corren, vuelan, y llegan a oídos de personas que creen hasta lo comen sus vecinos y son víctimas el miedo colectivo, ya que le creen a todo y, como dice el refrán, hasta no ver no creer.

Por ahí existe personas mal intencionadas que inventan cualquier chisme para mantener asustada a la mayoría de personas de las comunidades, les gusta fomentar el pánico para que las personas dejen de creer en eso. Está canijo.

Resulta que anduvieron regando en varias comunidades de este municipio que llegarán a estos lugares brigadas de Salubridad a fumigar rancho por rancho, según que para combatir el zancudo del Aedes Aegyptis que es el principal trasmisor del Dengue, pero les señalaron que no permitan la fumigación porque en ese líquido va infectado del Coronavirus y que los va a ir matando lentamente.

Ahora, en las comunidades se alebrestaron y señalaron que no dejarán entrar al personal de la brigadas de Salud a sus casas. EL ORBE/Alonso Castañeda Pineda