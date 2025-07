Cientos de Migrantes Siguen sin ser Atendidos por el INM; Desisten del “Sueño Americano” y se Quedan en México

Extranjeros que Buscan Asilo en México, Afirman que a Pesar de Obtener Citas en Oficinas Migratorias, no son Atendidos

Buscan una Mejor Vida en México, ya que es Casi Imposible que Puedan Obtener Asilo en EEUU

Deportaciones se han Extendido a Otros Países de Donde no son Originarios, lo Cual Vuelve Peligrosa su Trave

*ANTE LA TARDANZA PARA OBTENER DOCUMENTOS QUE REGULARICEN SU SITUACIÓN, ASÍ COMO LAS RESTRICCIONES QUE IMPUSO EL GOBIERNO DE EEUU PARA DAR ASILO A MIGRANTES, FAMILIAS EXTRANJERAS DECIDIERON QUEDARSE A RADICAR EN LA REGIÓN.

Tapachula, Chiapas; 14 de Julio del 2025.- Cintos de migrantes de diversas nacionalidades siguen sin recibir atención en las oficinas de regulación migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM), ubicadas al sur de la Ciudad de Tapachula, en donde de manera frecuente hacen largas colas con la esperanza de ser atendidos.



Este lunes, desde muy temprano, cientos de extranjeros acudieron de nueva cuenta a dichas oficinas. Incluso, algunos aseguran que durmieron desde un día antes en el lugar, ya que a pesar de tener citas que les envían por correo electrónico las autoridades migratorias, simplemente no los atienden.Este mismo día, el abogado José Luis Pérez Jiménez, acompañó a un grupo de migrantes con cita en mano, sin embargo, no fueron atendidos.A decir del especialista en temas migratorios en esta región de la frontera sur, la gran mayoría de los migrantes que acuden a estas oficinas es para regularizar su situación migratoria en territorio mexicano.Lamentablemente en el proceso, los extranjeros presuntamente son extorsionados por intermediarios, quienes en contubernio con autoridades migratorias, les piden fuertes sumas de dinero a cambio de los trámites y documentos.Y es que a partir del pasado 20 de enero del presente año, las autoridades de Estados Unidos cerraron la frontera con México al paso de migrantes. Lo cual ha obligado a dichas familias varadas en Tapachula a establecerse en esta localidad fronteriza con Guatemala, y buscar trabajo.Lamentablemente siguen los abusos y falta de atención hacia esta población en contexto de movilidad. EL ORBE/ Ernesto L. QuinterosLatinos Renuncian al Sueño AmericanoSegún una encuesta realizada por el Pew Research Center en junio, el 23 por ciento de los estadounidenses teme que ellos o alguien cercano pueda ser deportado. Entre los candidatos a ser expulsados del país hay residentes de larga data, niños, familias e incluso personas con visas, que creían estar legalmente protegidas.Desde el inicio de su segundo mandato, el presidente Trumpha puesto en marcha lo que describió como «la mayor operación de deportación” en la historia de Estados Unidos.Su Gobierno ha enviado cientos de vuelos de deportación a América Latina y el Caribe. Las redadas migratorias se han intensificado y se ha invocado una ley poco utilizada de 1798, llamada Ley de Extranjeros Enemigos, para justificar algunas expulsiones.En febrero de 2025, apenas semanas después de asumir su segundo mandato, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) informó de un fuerte aumento de las solicitudes de Retorno Voluntario Asistido (AVR) de ciudadanos de países de toda América Latina.Human Rights Watch ha documentado condiciones subhumanas en centros donde se retiene a personas en espera de ser deportadas. En uno de estos centros, instalado en una fábrica abandonada, los detenidos podían bañarse solo cada tres o cuatro días y, según informes, a las mujeres se les negaba la posibilidad de asearse durante la menstruación.«Estas son personas que huían de la persecución”, dice Michael García Bochenek, autor del informe de Human Rights Watch. De las 36 personas que entrevistó, algunas incluso habían trabajado para el Gobierno de EE.UU. «Deportarlas a países incapaces de protegerlas no solo es irresponsable”, comenta. «Es peligroso”.