ARIES: (21 marzo-20 abril) Logras coordinarte con el tiempo para que todo vaya fluyendo exactamente como lo estás organizando; existe una fuerte influencia sobre tus acciones.

TAURO: (21 abril-20 mayo) Es necesario que resetees tu perspectiva, cambies el enfoque y detectes activamente lo positivo para que esto te haga vibrar en la misma sintonía.

GÉMINIS: (21 mayo-21 junio) Podrás darte cuenta de una nueva habilidad sorprendente en alguna materia; si continúas preparándote, se transformará en una herramienta desafiante.

CÁNCER: (22 junio-22 julio) Podrás identificar con claridad, en aquello en lo que te tienes que involucrar, debes prestarle mayor atención a lo que estás dedicando esfuerzos.

LEO: (23 julio-22 agosto) Todo se acomoda para propiciar buenas convivencias, fortalecer las relaciones sociales y disfrutar de momentos compartidos o interacciones.

VIRGO: (23 agosto-22 septiembre) Todo se acomodao para que logres identificar muy bien cómo administrar tus recursos y logres cubrir necesidades, pagos pendientes o sacar adelante tu sustento.

LIBRA: (23 septiembre-22 octubre) Manifestarás un buen trato cálido que facilita que ganes la confianza de quienes convivan contigo, o que amerites una conexión especial.

ESCORPIÓN: (23 octubre-21 noviembre) Podrás darte cuenta de que las circunstancias están coordinadas para beneficiarte, ya que el cosmos ha destinado contemplarte para bendecirte.

SAGITARIO: (22 noviembre-21 diciembre) Te estás enfrentando a una situación compleja, pero que resulta necesaria para liberarte de lo que te quería mantener estancado en energías negativas.

CAPRICORNIO: (22 diciembre-21 enero) Podrás sentirte en una época donde tienes la total libertad para decidir sobre tu propio cuerpo, haciendo un mejor look en tu arreglo personal.

ACUARIO: (22 enero-19 febrero) Tu carácter se muestra más explosivo al calor de la emoción, por lo cual tienes que tener un sumo cuidado sobre cómo abordas aquello que te genera intolerancia.

PISCIS: (20 febrero-20 marzo) Tienes que soltar aquello que te está lacerando sobre el arrepentimiento de lo que pudiste haber hecho en tu pasado, es un momento clave. SUN

