sábado, diciembre 13, 2025
¡Resultados de Cuartos de Final del Envida!

Tapachula, Chiapas.-Emocionantes encuentros se dieron en los cuartos de final del Torneo de Copa 2025, en la categoría Veteranos Junior del Envida, a cargo de Eduardo Pérez Ruiz, en el campo uno.
En el primer encuentro, en feria de goles, Médicos Democráticos se impone 7-5 a Los Halcones, Médicos y Asociados golea 6-0 a Spata, Deportivo Mohal FC supera 7-1 a Galácticos, y Lagartos supera 3-1 a Pitufos.

Rol de juegos, Semifinales.
Domingo 14 de Diciembre campo uno.
08:00 Dinos Vs Plásticos Nancy
10:00 M. Democráticos Vs Lagartos
12:00 M. Asociados Vs Mogal FC

