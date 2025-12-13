¡Sensacionales Finales hoy en Cacahoatán!

Cacahoatan, Chiapas.-Hoy a partir de las 10:30 de la mañana, se jugará la gran final de la categoría Oro, en la tabla baja, y alta, en el campo Belisario Domínguez, de esta localidad.
Mañana domingo, en este mismo escenario, se jugarán las semifinales de la categoría Master, donde Unión Juárez se enfrenta a Guadalupano, y a las dos de la tarde, Rosarense se mide ante Real Unidad.
EDER Barrera, presidente de ésta organización deportiva, invita a todos los amantes del balompie, a que asistan a apoyar a su cuadro favorito.