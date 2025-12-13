¡Sensacionales Finales hoy en Cacahoatán!

Cacahoatan, Chiapas.-Hoy a partir de las 10:30 de la mañana, se jugará la gran final de la categoría Oro, en la tabla baja, y alta, en el campo Belisario Domínguez, de esta localidad.



A las 10:30 se enfrenta Real Sociedad contra Rosarense; en la final de tabla baja, y a las 12 del día se miden, Belisario Domínguez, y Amigos de Cristian, por el titulo de liga 2025, en la tabla alta.Mañana domingo, en este mismo escenario, se jugarán las semifinales de la categoría Master, donde Unión Juárez se enfrenta a Guadalupano, y a las dos de la tarde, Rosarense se mide ante Real Unidad.EDER Barrera, presidente de ésta organización deportiva, invita a todos los amantes del balompie, a que asistan a apoyar a su cuadro favorito.