Advierten que Gusano “Cogollero” Puede Arrasar con el 70% de la Producción de Maíz

*Investigadores Llaman a no Abusar de Insecticidas.

Tapachula, Chiapas; 23 de Octubre del 2022.- El gusano cogollero es una de las plagas más severas que afectan el cultivo del maíz, y es durante la temporada de lluvias -en el período cuando el agricultor siembra- que se encuentra con el insecto que afecta el proceso de producción.

De esa forma lo dio a conocer Julio César Rojas León, agrónomo parasitólogo e investigador, quien en entrevista con rotativo EL ORBE aseguró que si el agricultor no implementa una medida de control para eliminar el gusano, podría perder hasta un 70 por ciento de su plantación.

La mayoría de las personas utilizan insecticidas para ello, señaló, sin embargo, todos saben que esta práctica es dañina al medio ambiente y a la salud misma de la población, además de que elevan los costos de producción ya que estos insumos tienen precios muy altos.

Rojas, quien mantiene una investigación sobre los aspectos básicos y aplicados de la interacción insecto-planta y la ecología química de los insectos tropicales, consideró que usar insecticidas no es recomendable al no ser amigables con el medio ambiente, por lo que sugiere buscar alternativas viables.

Para ello, puso como ejemplo el caso de las feromonas, que son compuestos químicos que liberan insectos de una misma especie para el apareamiento o con otros fines, como comunicar lugares de ovoposición o algún camino.

Explicó -además- que el trampeo masivo es una estrategia conveniente para el control del cogollero, ya que los insectos llegan a la trampa y quedan inmovilizados ahí, y con ello se reducen las posibilidades de que estos causen daños en los cultivos.

Asimismo, la obstrucción sexual o interrupción del apareamiento, lo cual tiene lugar cuando se colocan suficientes fuentes artificiales de feromonas en un área donde la probabilidad de que una hembra sea encontrada por un macho, se apareen y ponga huevos viables se reduce por debajo del punto donde ocurre un daño

Sugirió que se deben contemplar aspectos agroecológicos, económicos y culturales de cada región, partiendo de un análisis concienzudo de las metas alcanzables a corto y mediano plazo, con miras a restaurar el equilibrio biológico y la sustentabilidad del campo mexicano. EL ORBE / Nelson Bautista