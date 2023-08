Plácido Mórales Toma Protesta a Comité de «Visión por Chiapas» en Berriozábal

*El Magistrado es Referente de esa Organización Juvenil.

Tapachula, Chiapas; 29 de Agosto del 2023.- La democracia no sólo es una forma de gobierno, es una forma de vida que busca el bienestar económico, cultural y social del pueblo, dijo Plácido Morales Vázquez.

En el marco de la toma de protesta del Comité Municipal de Berriozábal de la agrupación juvenil Visión por Chiapas, Plácido Morales Vázquez felicitó a las y los jóvenes miembros de esta agrupación por su interés en participar en la vida activa de Chiapas, tanto en el ámbito económico, social, cultural y político. Dijo que su iniciativa: “va a contagiar a otros jóvenes del compromiso de cambio que requiere nuestro Estado”.

Recordó que en los años 70, cuando era estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de México (UNAM), las condiciones para los jóvenes eran muy adversas ante la represión gubernamental, y dijo “la libertad que hoy tenemos nos costó sangre, sudor, lágrimas y vidas”.

Los exhortó a que “no dilapiden esta libertad que nos requirió tanto, para que con esa libertad podamos construir una sociedad más democrática en nuestro país y en particular en Chiapas. La democracia no es sólo una forma de gobierno, sino un sistema de vida en el que se busque el bienestar económico, cultural y social del pueblo”.

La agrupación Visión por Chiapas se encuentra liderada a nivel estatal por el Comité que dirige Eliseo González, y tiene presencia estructurada en más de veinte municipios del Estado con miembros en casi todas las regiones de la entidad.

Es una agrupación juvenil que busca fomentar el desarrollo integral de los chiapanecos, y han decidido seguir como su referente político a Plácido Morales Vázquez. Comunicado de Prensa.