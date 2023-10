Honestidad y Liderazgo Para que a Chiapas le Vaya Bien

* Señala Luis Armando Melgar.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapa; 3 de Octubre de 2023.- En medio del contexto político por el proceso interno de Morena para elegir a quien defienda la Cuarta Transformación en el Estado, Luis Armando Melgar aseguró que lo más importante de todo es que a Chiapas le vaya bien, por ello debe haber honestidad, experiencia, un proyecto con rumbo y liderazgo verdadero.

Melgar reiteró su interés por ser quien encabece la defensa de la transformación en Chiapas, pues tiene con qué y ha venido trabajando desde hace más de una década primero como Senador y ahora como Diputado Federal siempre buscando un Chiapas productivo con 4 acuerdos que desde el día uno ha puesto en marcha para que a las y los chiapanecos les vaya bien.

Señaló que estos acuerdos van de la mano con los ejes rectores de Morena: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México y al pueblo de Chiapas. Además enfatizó estar de acuerdo con la continuidad del gran trabajo que el presidente AMLO ha hecho por el país y principalmente en el sureste.

Al referirse a la Dra. Claudia Sheinbaum, el tapachulteco dijo estar convencido de ser ella quien continúe con esta cuarta transformación, pues es una mujer honesta, y gran ejemplo de trabajo para que México siga adelante con la esperanza de un futuro mejor para todos.

Melgar, indicó que él es el primer chiapaneco que encabeza la Comisión de Hacienda y Crédito Público, lo cual es un enorme orgullo, pero también le ha dado la oportunidad de ver el gran potencial de recursos que pueden bajarse de forma honesta para que esta transformación productiva en Chiapas sea una realidad, inversiones que se sumen y crezcan a los programas sociales que desde el Gobierno Federal hoy tanto están ayudando.

Finalmente, enfatizó en reconocerse con amplias posibilidades en este proceso interno de Morena para ser quien defienda en Chiapas la Cuarta Transformación, sin perder de vista que la política solo es un medio para lograrlo; además de que el 2024 debe ser el punto de partida, pues celebraremos el bicentenario de su anexión voluntaria a México y con ello es momento de despertar al gigante dormido, pero hay que hacerlo bien con la honestidad y lealtad que pocos están manifestando. Boletín Oficial