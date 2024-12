Maestros de la CNTE Bloquean Instalación de Pemex en Chiapas

Tuxtla Gutiérrez, Chis., 23 de Mayo.- Docentes adheridos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), tomaron este jueves las instalaciones de distribución regional de Petróleos Mexicanos (Pemex), ubicadas al poniente, en las afueras de Tuxtla Gutiérrez.

Con esas acciones, el magisterio federalizado de la Sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), presiona al gobierno estatal y federal para que resuelva sus demandas, entre ellas la abrogación de la reforma educativa., informó Héctor Gutiérrez Martínez, integrante de la dirección política de esa organización sindical.

Explicó que la asamblea estatal determinó que una parte del campamento central que se mantiene en el zócalo de Tuxtla Gutiérrez «se traslade aquí «a las oficinas de distribución de Pemex, que se localizan a la salida de la ciudad, en el crucero La Pochota.

Esto, «para que podamos ejercer una presión más hacia el gobierno y pueda realizar una mesa de atención que le dé salida a las problemáticas que estamos planteando». Lo que ocurre, afirmó en entrevista, es que llevan nueve días en paro y «plantados» en la capital de Chiapas por la falta de respuesta de las autoridades federales y estatales. A la fecha, agregó, no han tenido ninguna respuesta que el movimiento magisterial federalizado ha estado exigiendo.

La principal demanda al gobierno federal es la abrogación de la reforma educativa. «Aun cuando el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador ha dicho que ya no se va a mover nada porque para él fue correcta».

Los trabajadores de la educación, en cambio, afirmamos que dicha reforma sigue siendo de corte neoliberal «porque nos ha mantenido en un régimen de excepción laboral». Héctor Gutiérrez aseguró que las protestas magisteriales en Chiapas concluirán cuando lo determine el magisterio y no el gobierno.

«Eso no lo determina el gobierno que puede seguir confiado en lo que sea, quienes determinamos cuánto tiempo estaremos en el campamento, serán nuestros compañeros de base y las instancias en las que tomamos las decisiones», subrayó.

El profesor aclaró que el personal de Pemex no fue retenido, porque tienen movimiento. Aunque, precisó que está detenido por ahora es el flujo de vehículos-cisterna que ingresan y salen del centro de distribución de Pemex.

Los docentes de la CNTE están en paro de labores por tiempo indefinido a partir del 15 de mayo. Se «plantan», además en la plaza central y las inmediaciones. Sun