Afectada la Producción de Mojarra Tilapia

* Calor Provocó Muerte de Peces.

Huehuetán, Chiapas; 7 de Julio del 2024.- Los efectos del cambio climático, como la pasada temporada de sequía y de calor, impactó fuertemente en la producción de mojarra tilapia hasta en un 50%, ya que se secaron pozos, y las elevadas temperaturas provocaron la mortandad de peces, dio a conocer en entrevista el Ingeniero en Acuicultura y Socio del Proyecto Familiar en la Cría de Mojarra Tilapia, Raudel Reyes Álvarez.

En su caso dijo, que llevan trabajando desde hace 23 años en el proyecto de producción de mojarra tilapia, en donde empezaron con cuatro estanques, pero con mucho esfuerzo y con el apoyo de la familia lograron crecer, y ahora administran 40 estanques de mojarra tilapia.

Su producción es en promedio media tonelada de mojarra tilapia cada 15 días, dijo, ya que manejan un sistema semiintensivo, la densidad es 10 crías por metro cuadrado, y para la cuestión de la oxigenación trabajan con agua verde, para producir oxígeno a través del sol en el día, mientras que en la noche ya le prenden los aireadores para ayudar a los peces a que no boqueen, y pues obviamente el crecimiento sea un poquito más rápido.

Apuntó que a pesar de que las ganancias son pocas, les ha permitido sobrevivir, ya que en este proyecto se involucra a toda la familia, en donde es importante saber manejar los recursos.

“A veces la gente de las comunidades es lo que más se le complica, el manejo de los recursos, porque a veces no saben qué es inversión, cuál es el capital de trabajo, qué dinero me puedo gastar y qué dinero no me puedo gastar para darle continuidad a un proyecto. Entonces aquí nosotros la familia, mis hermanos, mis sobrinos, han aprendido a administrar prácticamente todos los recursos, tanto agua, lo que es recurso dinero, en cuestión de los equipos de bombeo también, porque el tema del agua es también ya crítico”, explicó.

El productor de esta localidad reconoció que el recurso agua ha ido disminuyendo, mientras que la temperatura ha ido aumentando, en estos 20 años subrayó, han notado tres golpes fuertes de calor. En donde hace dos años tuvieron un problema de mortandad de peces, por lo que sembraron plátano alrededor de los estanques para contrarrestar el calor.

Derivado de esa situación, comentó que han tenido pérdidas de hasta un 50%, como fue el año pasado, pero ya este año buscaron la manera de revertir esta situación.

A diferencia de otros productores a los acuicultores les beneficia la lluvia, ya que gracias a ello se recupera el manto freático y se eleva el nivel de los pozos, señaló, ya que en la temporada de calor, también se les secan los pozos, y tienen que saber administrar bien el recurso agua.

Agregó que por el momento no reciben ningún apoyo gubernamental, se han vuelto autosuficientes y eso es muy importante, aunque cubren solo el comercio local, y reconoció que no está de más recibir un apoyo de las autoridades, ya que la situación económica está muy difícil. EL ORBE/JC