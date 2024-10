Desmienten Hallazgo de Tráiler con Cuerpos en La Concordia

* FGE Corroboró los Hechos.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 13 de Julio 2024.- El Grupo Interinstitucional, encabezado por la Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía de Distrito Fraylesca, desmintió la información vertida en redes sociales, en la que se da a conocer una noticia falsa sobre el supuesto hallazgo de 120 cuerpos sin vida al interior del remolque de un tractocamión en el ejido La Tigrilla, municipio de La Concordia.

En las últimas horas, la Fiscalía General del Estado, con apego a los protocolos en la materia, encabezó un operativo de Grupo Interinstitucional, conformado por elementos de la Policía de Investigación, Policía Estatal Preventiva (PEP), Guardia Nacional (GN) y Ejército Mexicano, con la finalidad de corroborar la información difundida en diversas páginas de la red social Facebook.

Al arribar al lugar, el Grupo Interinstitucional constató que no existía ningún vehículo con las características denunciadas, asimismo al entrevistar a los pobladores se corroboró que no existía la comisión de algún hecho delictivo.

La Fiscalía General del Estado hizo un exhorto a la población para no dejarse llevar por información falsa difundida en redes sociales y mantenerse informada a través de las páginas oficiales de las corporaciones de seguridad y procuración de justicia. Boletín Oficial