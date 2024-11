Diócesis de SCLC Pide No Realizar Elecciones Extraordinarias

*Ante Violencia en Chicomuselo y Pantelhó.

San Cristóbal de Las Casas, Chis.;24 de Agosto.- La Diócesis de San Cristóbal de Las Casas pidió al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), no realizar los comicios extraordinarios en Chicomuselo este domingo, porque no se tienen condiciones debido al «alto nivel de violencia e inseguridad que vive la población» en ese municipio de la Sierra de Chiapas.

La tarde de este sábado, y posterior a que la autoridad electoral determinó suspender la elección en Pantelhó, a través de un comunicado la diócesis consideró que la atmósfera de violenta inseguridad en Chicomuselo condiciona a los pobladores para votar según los intereses de los grupos criminales «que se disputan el territorio y han ocasionado el desplazamiento forzado de los residentes».

El éxodo de la población, que huye para salvar sus vidas e integridad física «significa que la elección no sería representativa por los habitantes», agregó.

Piden mejores condiciones para llevar a cabo las elecciones.

El documento destaca que una vez más, la diócesis de San Cristóbal de Las Casas insta a las autoridades del Gobierno Federal y de Chiapas, además de las Fuerzas de Seguridad, «a generar las condiciones necesarias para los pobladores en la región fronteriza».

Esos pobladores, «que sufren una guerra estratégica, por los grupos criminales que buscan exterminar a la población, por los altos intereses de la tierra y el territorio», enfatizó.

La Diócesis asentada en los Altos de Chiapas, que dirige el obispo Rodrigo Aguilar Martínez, pidió a las Fuerzas de Seguridad, «realizar el desarme y la detención de los grupos que hacen uso de armas de fuego exclusivas del Ejército Militar, tráfico de armas, detención y desaparición de personas y el desplazamiento forzado».

Y que, asimismo, «ofrezcan las garantías de vida, un retorno seguro y garanticen una seguridad social, cultural y económica a la población», estableció el documento diocesano.

El Frayba convocó a defensores de derechos humanos y a la comunidad internacional a realizar un proceso de observación ante la situación «de violencia desbordada» en la Sierra, Altos y Centro de Chiapas.

Suspenden comicios en Pantelhó.

En sesión urgente, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, informó que determinó suspender los comicios en Pantelhó, «mantenerlas parcialmente» en Chicomuselo y realizarlas en Capitán Luis A. Vidal.

El órgano electoral informó que acordó no realizar las votaciones en Pantelhó después de que los consejos distritales 02 y 08 del Instituto Nacional Electoral (INE) en Chiapas, sesionaron el viernes para ajustar las casillas a instalar por causas supervenientes.

«Lo anterior, una vez que mediante los acuerdos A09/INE/CHIS/CD02/23-08-24 y A15/INE/CHIS/CD08/23-08-24, de fecha 23 de agosto, los consejos distritales 02 y 08 del INE- Chiapas aprobaron, en el primer caso, la baja de la totalidad de las casillas en Pantelhó.

Lo cual implica, añadió, en consecuencia, la no realización de las elecciones convocadas para este domingo, precisó el órgano electoral en un comunicado. María Magdalena Vila Domínguez, consejera presidente provisional del IEPC, lamentó que no haya elecciones en Pantelhó.

Finalizó que se enfrentan condiciones adversas y complicadas; que el IEPC «hace votos y un respetuoso llamado a los actores políticos, candidaturas, militancia y ciudadanía a sumar esfuerzos para que los comicios del domingo transcurran en calma». Sun