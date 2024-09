Necesario Elaborar un Padrón Para Conocer Necesidades de Productores de Marañón

*Se Espera Buena Cosecha Para la Próxima Temporada.

Tapachula, Chiapas; 25 de Septiembre de 2024.- A pesar de los daños en la floración por las heladas que se registraron a fines del 2023 e inicio del 2024, este año, al haber más lluvias, se considera que la producción de marañón será mucho mejor en la zona.

En entrevista con rotativo EL ORBE, así lo consideró Abel Ruiz Méndez, representante de “Nuez Arancita”, quien aseguró que aparte, las plantaciones nuevas de marañón del programa “Sembrando Vida”, este año ya empezarán a producir.

Para este año, subrayó, los productores de marañón podrían alcanzar una cosecha de entre mil quinientas a mil seiscientas toneladas, más lo que aporte el programa “Sembrando Vida”, se podría llegar a las dos mil toneladas.



El panorama se ve bien por ahora, explicó,pero será cuestión de que el cambio climático venidero no les vaya a “pegar”, porque eso mermaría el nivel de producción.Por otro lado, comentó que esperan que al entrar el nuevo gobierno las cosas cambien un poco. Para empezar, dijo que se requiere un padrón de productores de marañón para que puedan tener acceso a los apoyos gubernamentales.Dijo que en la época de Patrocinio González Garrido, quien fue el que promovió el cultivo del marañón, hubo un padrón de productores, pero después por los problemas zapatistas poco a poco se fue extinguiendo.Apuntó que la nuez que se produce en Chiapas es muchísima mejor en todos los aspectos a la que producen en otros países. No tiene comparación, sencillamente. Entonces, esto debe ser aprovechado por el que será nuevo gobierno para impulsar su producción.Hay que considerar que actualmente los productores de la semilla del marañón no cuentan con apoyos gubernamentales, y eso hace que, por ejemplo, ingrese nuez de Guatemala mucho más barato, pero de mala calidad, señaló. EL ORBE/Nelson Bautista