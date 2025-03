Maestros de Chiapas Exigen Pago de Deuda Millonaria del ISSTECH

Tapachula, Chiapas; 20 de Marzo de 2025.- La incertidumbre financiera persiste para miles de maestros en Chiapas, quienes continúan esperando la liquidación de una deuda millonaria por parte del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (ISSTECH). A pesar de un pago parcial reciente, la deuda, que se remonta a los años electivos 2014 y 2016, supera los 100 millones de Pesos, generando preocupación y malestar entre los docentes.

En entrevista para rotativo EL ORBE, David Guzmán Salas, representante de Bases Magisteriales Organizadas de la Sección 40 (Bamos40), ha expresado la frustración del gremio ante la falta de una solución definitiva.

Aunque reconocemos el pago de 9 millones de Pesos realizado por la administración anterior, aún falta una cantidad considerable por cubrir. Esta situación afecta directamente a la caja de ahorro de nuestros compañeros, impactando su estabilidad económica, expresó.

La deuda del ISSTECH no solo representa un problema financiero, sino que también refleja una vulneración a los derechos laborales de los maestros. La reforma aprobada en 2020 durante la administración anterior ha generado un impacto negativo en los beneficios de los docentes, sumando otra capa de preocupación al panorama actual.

Ante esta situación, la Sección 40 dela CNTE ha anunciado que intensificará sus acciones, combinando la vía jurídica con la movilización social. «Exigimos una mesa de diálogo central con el gobierno actual para abordar de manera integral esta problemática. No descartamos llevar a cabo movilizaciones en los próximos días para hacer escuchar nuestra voz y presionar por una solución”, afirmó.

La exigencia de los maestros no solo se centra en el pago de la deuda, sino también en la revisión y modificación de la reforma de 2020, que consideran lesiva para sus derechos.

Buscamos garantizar la seguridad económica y el bienestar de nuestros compañeros. Es fundamental que el gobierno tome cartas en el asunto y cumpla con sus obligaciones, puntualizó. El magisterio de Chiapas se mantiene en alerta, a la espera de una respuesta concreta por parte de las autoridades. La resolución de esta deuda millonaria es crucial para restablecer la confianza y garantizar la estabilidad financiera de miles de docentes y sus familias. EL ORBE/ Nelson Bautista