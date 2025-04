Chiapas Debe Sembrar lo que Consume y Producir lo que Exporta: LAM

*Llama a Impulsar la Soberanía Alimentaria.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 9 de Abril de 2025.- El senador por Chiapas, Luis Armando Melgar, advirtió sobre la importancia de mantener la autosuficiencia alimentaria del país, lo cual, dijo, refleja el impulso estructural del campo mexicano y representa apoyo directo a la estabilidad económica, social y alimentaria de millones de familias.

En ese contexto, señaló que Chiapas con su vocación agrícola, su riqueza natural y su gente trabajadora, debe asumir un papel de liderazgo en la producción de alimentos, tanto para el consumo local como para los mercados nacionales e internacionales.

“A últimos años, México ha disminuido paulatinamente su capacidad para alimentarse por sí mismo. Y en Chiapas, donde tenemos tierra fértil, manos trabajadoras y un enorme potencial productivo, no podemos seguir dependiendo del maíz extranjero. La Nueva ERA de Chiapas está comenzando a sembrar soberanía alimentaria”, afirmó Melgar.

Según cifras recientes del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), que revelan que en febrero de 2025 la autosuficiencia alimentaria en granos y oleaginosas cayó a 41.7%. En el caso del maíz -alimento base de la dieta mexicana-, apenas se cubrirá el 46% del consumo nacional con producción propia. En trigo, el panorama es aún más preocupante: la autosuficiencia se desplomó a un crítico 19%.

Melgar subrayó que Chiapas no es actualmente autosuficiente en producción de maíz, a pesar de contar con más de un millón de hectáreas con potencial agrícola. Si bien reconoció que programas como Fertilizantes para el Bienestar y Producción para el Bienestar han sido útiles, insistió en que se requiere mucho más: inversión pública, infraestructura rural, acompañamiento técnico real, canales de comercialización y financiamiento accesible.

“El campo necesita herramientas productivas, los programas sociales están diseñados para mejorar el bienestar, pero también hay que transitar hacia un modelo de autosuficiencia productiva con visión empresarial, justicia social y sustentabilidad. Esa es la ruta que marcará el verdadero desarrollo en Chiapas y en todo el país”, sostuvo.

En ese sentido, Melgar celebró el compromiso de la Presidenta Sheinbaum y del Gobernador Eduardo Ramírez con el desarrollo agroproductivo, particularmente en las regiones con mayor potencial agrícola. Además, hizo un llamado a construir una política agroalimentaria transversal que sume a productores, autoridades locales, instituciones educativas y al propio Senado.

“Desde la Comisión de Reordenamiento Urbano y Vivienda, seguiremos impulsando una agenda legislativa que entienda que la soberanía alimentaria no solo es un tema agrícola, sino también de ordenamiento territorial, uso del suelo, infraestructura, financiamiento y tecnificación del campo. No basta con buenas intenciones: hay que sembrar lo correcto, en el lugar correcto, con incentivos adecuados y para mercados rentables”, agregó.

Finalmente, el senador reiteró su compromiso con el desarrollo sustentable del campo, y remató con una frase que, dijo, debe guiar el rumbo de las políticas públicas: “México debe producir lo que consume, y Chiapas debe sembrar su propio maíz. La seguridad alimentaria es una causa nacional, y Chiapas tiene con qué ser líder. La Nueva ERA será distintivo de la soberanía alimentaria”. Boletín Oficial