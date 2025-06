Cuerpos de Criminales Abatidos Permanecen en el SEMEFO de Comitán

Frontera Comalapa.- La noche del domingo, elementos de diversas corporaciones policiacas trasladaron los cuerpos de los 4 presuntos sicarios que fueron abatidos durante un enfrentamiento en Las Champas.

La noche de domingo decenas de unidades de la FRIP, SEDENA, Guardia Nacional, custodiaron fuertemente los cuerpos de los 4 presuntos criminales que fueron abatidos, entre ellos se habla extraoficialmente de Baldemar Calderón Carrillo, el principal cabecilla y financiador del Cártel Chiapas y Guatemala (CCyG), aliado del Cártel Jalisco Nueva Generación, y buscado entre los más peligrosos de la región por los delitos de asesinato, asociación delictuosa, tráfico de armas, entre otros delitos, y a quien, presuntamente, fue abatido este domingo al ser herido por esquirlas, perdiendo la vida dentro de un automóvil.

En el enfrentamiento resultó herida una especialista del Ejército de Guatemala cuando una bala impactó en su pierna. Hasta el momento no se han aclarado los hechos respecto a dónde viajaba la elemento.

La mañana de ayer el Ministro de la Defensa, el General Henry David Saenz, aseguró que los militares guatemaltecos llegaron para un reconocimiento y que estaban en el lugar de manera casual en un ambiente confuso y de alto riesgo, agregando que su arribo al lugar fue para proteger a la población civil de los guatemaltecos, aclarando que sus subordinados, a quienes les brindó su reconocimiento, no dispararon.

Mientras que el Ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, se refirió a los videos que circulan en redes sociales sobre el enfrentamiento en La Mesilla, Huehuetenango, dijo no haber visto los videos, y afirmó que ya se abrió una investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar si el uso de la fuerza fue proporcional y justificado.

Ante las interrogantes en torno al caso, el Ministro decidió retirarse del lugar para no seguir abordando el tema del enfrentamiento en La Mesilla, y en el que se acusa a Guatemala de estar coludidos con los carteles que operan en la zona de Chiapas.

Hasta el momento ni las autoridades guatemaltecas ni mexicanas han dado a conocer el nombre de los abatidos en el topón. ELORBE/Martha Guillén