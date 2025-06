Recomiendan No Movilizar Animales Infectados con Gusano Barrenador

* Para Evitar la Expansión de la Plaga.

Tapachula, Chiapas; 15 de Junio del 2025.- Con la finalidad de disminuir la expansión del gusano barrenador en la región costa de Chiapas hasta en un 80%, los ganaderos están exhortando a los productores a no movilizar animales infectados. Además de que es importante informarse sobre esta plaga.

Lo anterior fue dado a conocer por presidente de la Unión Ganadera Regional de la Costa de Chiapas, y presidente del Comité de Fomento y Protección Pecuaria del Estado, Efraín Ornelas Martínez quien manifestó que, para hacerle frente a esta problemática, es importante la participación de todos los productores.

Ya que el temor de muchos es no reportar los casos de la plaga, por la información falsa que circula en las redes sociales.

Ante ese escenario -dijo- es muy importante que los productores también se informen y sepan cómo tratar la plaga, cómo eliminarla, ya que hay instituciones como es el caso de la CPA que tiene 40 elementos distribuidos en todo el Estado, como el Comité de Fomento y Protección Pecuaria.

Por otra parte, dio a conocer que también cuentan con cinco médicos, que se encargan de atender a los productores en caso de algún reporte de miasis en animales por el gusano barrenador.

Es muy importante la participación de los productores para tratar las heridas, más aun si son infectadas, dijo, y el otro punto es que se les está exhortando a no movilizar animales contagiados o con heridas infectadas por el parasito, lo cual podría ayudar a reducir la problemática hasta un 80%. Ya que, movilizar animales, también implica movilizar la enfermedad, por lo que se tiene que tener mucho cuidado.

En relación al trabajo que tienen que realizar los Gobiernos de México y de Estados Unidos con la cuestión de la implantación de la mosca, hablando de la planta de la mosca estéril, que bien se ha dicho en periódicos y en redes sociales, sobre una inversión muy fuerte para modificar básicamente lo que es la planta que se encuentra aquí en Metapa de Moscamed; cuenta con información fidedigna de que para finales de año se va a estar ya produciendo la mosca contra el gusano barrenador, y así poder con ello ayudar a atender la problemática, porque una cosa es controlar y otra erradicar. EL ORBE/ JC