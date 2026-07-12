Fortalece SSP Acciones Para Prevenir y Combatir el Abigeato en Chiapas

*Exhortan a la Ciudadanía a Denunciar de Manera Anónima.

Chiapas; 11 de Julio de 2026.- La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), encabezada por Óscar Alberto Aparicio Avendaño, fortalece las acciones de prevención y combate al abigeato mediante una estrategia permanente que promueve la denuncia ciudadana y la coordinación institucional para proteger el patrimonio de las familias ganaderas de Chiapas.

El secretario de Seguridad del Pueblo hace un llamado a la población a participar activamente en la prevención de este delito, recordando que el robo de ganado afecta la economía de las y los productores, vulnera la seguridad en las comunidades rurales y constituye un delito sancionado por la ley.

En el marco de la estrategia de seguridad impulsada por el gobernador del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar, la SSP mantiene operativos de vigilancia, patrullajes y acciones de inteligencia en las diferentes regiones de la entidad, reforzando la protección del sector ganadero y el combate a quienes atentan contra su patrimonio.

Asimismo, se exhorta a la ciudadanía a denunciar de manera anónima cualquier información relacionada con el robo de ganado a través del 0-89 Denuncia Anónima, o comunicarse al 9-1-1 en caso de emergencia. La participación de la sociedad es fundamental para fortalecer las acciones preventivas y lograr resultados contundentes en la construcción de un Chiapas más seguro.

La SSP reafirma su compromiso de trabajar con humanismo, responsabilidad y cercanía con la ciudadanía para preservar la paz, orden y seguridad en todo el Estado, impulsando estrategias que permitan avanzar hacia un Chiapas con Cero Abigeato y mayor bienestar para las familias productoras. Boletín Oficial