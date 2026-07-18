Chiapas, Primer Lugar Nacional en Materia de Recaudación

*Registra un Crecimiento del 54%.

En representación del Gobierno de Chiapas, la directora general del Instituto Registral del Estado de Chiapas, Adriana Ramos Díaz, y el director de Catastro, Miguel Argüello Aguilar, participaron en el Congreso Internacional de Registros Públicos y Catastros, en Cancún Quintana Roo. En ese marco, se informó que Chiapas se ubica en primer lugar nacional en materia de recaudación por concepto de impuestos, derechos, predial y agua, al registrar un 54 por ciento de crecimiento durante 2024-2025.

En este contexto, se dio a conocer que este importante logro es resultado de las políticas impulsadas por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, a favor de la consolidación de una administración pública más eficiente, transparente y cercana a la ciudadanía. Asimismo, se reafirmó el compromiso de Chiapas de construir instituciones modernas que brinden certeza jurídica y contribuyan a la prosperidad del estado.

En este congreso organizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno de México, participaron la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), especialistas, autoridades y representantes de los países de España, Colombia y Brasil, así como de las instituciones de Registros Públicos y Catastros de las entidades federativas de México.

Durante el encuentro, las y los asistentes intercambiaron experiencias y buenas prácticas orientadas a avanzar con la modernización registral y catastral, la transformación digital, la seguridad jurídica y la eficiencia administrativa. Boletín oficial