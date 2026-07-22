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Fortalece IMSS Chiapas Diagnóstico de Enfermedades Pulmonares con Servicio de Broncoscopia

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El Hospital General de Zona (HGZ) No. 1 “Nueva Frontera” en Tapachula, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas, amplió su cartera de servicios con equipamiento para broncoscopia, un procedimiento especializado para la detección de enfermedades pulmonares como cáncer pulmonar y tuberculosis, permitiendo obtener muestras de tejido y cepillados broncoalveolares.
Gracias al equipamiento con el que cuenta este hospital, el médico especialista realizará los estudios en el propio hospital, lo que evitará que los pacientes sean referidos a otros estados para el procedimiento, lo que se impactará en diagnósticos más oportuno.
El médico neumólogo del HGZ No. 1, doctor Germán Gómez Guzmán, explicó que la broncoscopia consiste en la exploración del interior de las vías respiratorias -como la tráquea y los bronquios- mediante un broncoscopio flexible, un instrumento equipado con una cámara, una fuente de luz y un canal de trabajo que se introduce por la nariz o la boca para obtener información precisa sobre el estado de la vía aérea.

“La broncoscopia es un procedimiento que nos permite realizar diagnósticos oportunos de enfermedades como cáncer pulmonar, cáncer metastásico y tuberculosis. Además, podemos obtener muestras de tejido mediante biopsias, lavados y cepillados bronquiales, lo que facilita establecer un tratamiento adecuado desde etapas tempranas”, señaló.
Destacó que contar con este servicio en el HGZ No. 1 representa un beneficio directo para la derechohabiencia, ya que reduce la necesidad de realizar traslados a hospitales de otros estados, disminuye gastos para el Instituto y las familias, evita tiempos prolongados de espera y favorece que las y los pacientes permanezcan cerca de su entorno familiar durante su proceso de atención.
El especialista agregó que la detección temprana de enfermedades respiratorias incrementa las posibilidades de brindar tratamientos oportunos y mejorar el pronóstico de los pacientes, por lo que exhortó a acudir de manera regular a las consultas médicas y atender las indicaciones del personal de salud ante cualquier síntoma respiratorio persistente.
Con el fortalecimiento en equipamiento, el IMSS Chiapas incrementa la capacidad resolutiva de sus unidades médicas, acerca servicios especializados a la población derechohabiente y continúa ampliando el acceso a procedimientos diagnósticos de alta calidad, con personal capacitado y tecnología que contribuye a una atención más oportuna, integral y humana. Boletín Oficial

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