Envío de Remesas a México Bate Récord por Tercer Mes Consecutivo

* Se Recibieron 5 Mil 297 Mdd.

Ciudad de México.– Las remesas acumularon su tercer mes consecutivo batiendo récord, luego de que en julio México recibió cinco mil 297 millones de dólares, lo que equivale a un crecimiento del 16.5% anual, de acuerdo con cifras del Banco de México (Banxico).

No solo eso, durante los primeros siete meses de 2022 las remesas a México suman un monto de 32 mil 812 millones de dólares, lo que representa un crecimiento de 16.4% respecto del mismo periodo 2021, pese a que la economía de Estados Unidos acumula dos trimestres consecutivos con retroceso.

En el mes de julio se contabilizaron 13 millones de operaciones para el envío de remesas al país, lo que representa un aumento del 12.1%, mientras que la remesa promedio se ubicó en 406 dólares.

De acuerdo con el análisis de BBVA Research, los datos publicados la semana anterior por el U.S. Bureau of Economic Analysis (BEA) señalan que la economía de Estados Unidos se contrajo en 0.6% durante el segundo trimestre del año.

Este dato, sumado con la caída reportada de 1.6% en el primer trimestre, apuntan a que Estados Unidos se encuentra en una “recesión técnica”, es decir, cuando se presenta una variación negativa del PIB por dos trimestres consecutivos o más.

Pero, paradójicamente, el nivel de empleo en Estados Unidos se encuentra boyante.

La tasa de desempleo a nivel nacional se ubicó en julio de 2022 en 3.5%, mismo nivel observado en meses previos al inicio de la pandemia, y registrado antes de 1970. Es decir, la tasa de desempleo en Estados Unidos se encuentra en niveles muy bajos, los cuales solo han sido menores hace más de 50 años, explicó.